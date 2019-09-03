Allahverdi Kılıç anılıyor

Görevi başında Rum askerleri tarafından vurularak nöbet yerinde şehit olan Piyade Er Allahverdi Kılıç, şehit edilişinin 23’üncü yıl dönümünde anılacak

Gazimağusa'ya bağlı sınır köyü Güvercinlik'te Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) bünyesinde vatani görevini yaparken nöbet görevi sırasında Rum askerlerinin ateşi sonucu 8 Eylül 1996 tarihinde şehit olan Piyade Er Allahverdi Kılıç, şehit edilişinin 23’üncü yıl dönümünde törenle anılacak.

Pazar günü Güvercinlik’te Allahverdi Kılıç’ın şehit olduğu nöbet kulübesinin önünde düzenlenecek tören saat 10.00’da başlayacak.

14 Ağustos 1996 tarihinde sınırı geçerek Türk bayrağını indirmeye çalışan Solomos Solomou, Türk askeri tarafından vurulmuştu. Kısa süre sonra 8 Eylül 1996 gecesi nöbetteyken Rum askerlerinin ateş açması sonucu er Allahverdi Kılıç hayatını kaybetmişti. Piyade er Allahverdi Kılıç için, her yıl aynı tarihte vurulduğu kulübede anma töreni düzenleniyor.