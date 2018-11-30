banner107
Yusuf Hüdan için yarışacaklar
Yusuf Hüdan için yarışacaklar
15 0
Karşıyaka göze geldi
Karşıyaka göze geldi
194 0
Batmazoğlu Masterleri, Fenerbahçe Masterleri’ni yendi
Batmazoğlu Masterleri, Fenerbahçe Masterleri’ni yendi
60 0
Dr. Küçük sergisi için sanatçılara çağrı
Dr. Küçük sergisi için sanatçılara çağrı
54 0
Evdeki malzemelerin mucizevi yönleri
Evdeki malzemelerin mucizevi yönleri
32 0
Gaziköy, Mesarya’dan takviye yaptı
Gaziköy, Mesarya’dan takviye yaptı
302 0
Romantik Tatil Dediğin Kışın Olur
Romantik Tatil Dediğin Kışın Olur
54 0
“Böyle sorumsuzca park olmaz”
“Böyle sorumsuzca park olmaz”
47 0
banner82

Alkollü sürücü arkadan çarptı ve kaçtı

banner27

Aşırı alkollü araç sürücüsü, Lefkoşa - Mağusa anayolunda seyrederken önünde ilerleyen araca arkadan çarptıktan sonra kaçtı ancak çok geçmeden yakalandı

banner210
Alkollü sürücü arkadan çarptı ve kaçtı
banner215

Murat ASLAN

Lefkoşa - Mağusa anayolunun ilk kilometresinde dün sabah saatlerinde alkollü sürücünün neden olduğu kazada yaralanan olmazken, arkadan çarparak alay yerinden kaçan araç sürücüsü kısa süre içinde polis tarafından yakalandı.

Kaza dün saat 06:20 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu 0-1 km'leri arasında, 25 yaşındaki Omar Elsaid yönetimindeki FL 520 ZN plakalı aracı ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada önünde ayni istikamete doğru ilerleyen ve sağ şerit içerisinden sol şeride geçmeye çalışan Lefkoşa'da sakin39 yaşındaki Bülent Açıkel yönetimindeki JZ 376 plakalı salon araca arkadan çarpmasıyla meydana geldi.

Çarpmanın etkisi ile yol içerisinde kontrolsüzce spin atan JZ 376 plakalı araç önce yolun sağında bulunan orta refüj içerisindeki çelik bariyerlere ön sağ kısmı ile çarptıktan sonra yine yol içerisinde kontrolsüzce spin atarak yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarpıp önü doğu istikametine bakar bir şekilde durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, kaza sonrası olay yerinden aracı ile kaçan Omar Elsaid polisin yürüttüğü soruşturma neticesinde tespit edilerek tutuklandı. Omar Elsaid'e yapılan alkol kontrolünde ise 104 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edildi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.