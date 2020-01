Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi hizmete hazır

Sağlık Bakanlığı bünyesinde, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi arka bahçesinde kurulacak AMATEM’in projesinin hazır olduğunu açıklayan Sağlık Bakanı Ali Pilli, amaçlarının bir yıl içinde merkezi tamamlamak olduğunu vurguladı

Sağlık Bakanlığı bünyesinde, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde kurulacak Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) bugün basına tanıtıldı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Sağlık Bakanlığı bünyesinde, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi arka bahçesinde kurulacak AMATEM’in projesinin hazır olduğunu, amaçlarının bir yıl içinde merkezi tamamlamak olduğunu vurguladı.

Pilli, AMATEM projesinin tamamlanması ile madde bağımlılığı, tedavi ve rehabilitasyon kapasitesi konusunda çok daha güçlü bir duruma gelineceğini belirterek, AMATEM’in parasının hazır olduğuna dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin bugün AMATEM ihalesi ve projesi hakkında Merit Lefkoşa Otel’de düzenlediği basın toplantısında; Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Proje Mimarı Emircan Direk, Bakanlık bürokratları, başhekimleri ve yetkililer hazır bulundu.

Basın toplantısında sırasıyla Proje Mimarı Emircan Direk, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ile Sağlık Bakanı Ali Pilli birer konuşma yaptı.

DİREK

AMATEM Projesi Mimarı Emircan Direk, çok heyecanlı olduğunu, çünkü yıllardır hayata geçirmek için uğraştıkları proje için önemli bir adım atıldığını kaydetti.

Proje için 1995 yılından bu yana çalışmalar sürdürdüklerini, 2017 yılında projenin vizesinin alındığını ancak ekonomik sebeplerden dolayı bir türlü hayata geçirilemediğini anlatan Direk, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ile 6 ay önce projeyi Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye anlattıklarını ve Bakan Pilli’nin projenin kesinlikle hayata geçirilmesi gerektiğini söylediğini anlattı.

Bakan Pilli’den onay aldıktan kısa bir süre sonra projeyi tamamladıklarını belirten Direk, hastane projesi hakkında bilgiler verdi.

AMATEM’in Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi arka bahçesinde kurulaması için yer gösterildiğini belirten Direk, arazinin verimli kullanımı açısından ise AMATEM’in L şeklinde 2 katlı bir bina olarak planlandığını kaydetti.

AMATEM’in teknik bir bakım evi veya hapishane gibi algılanmaması gerektiğini vurgulayan Direk, alkol, uyuşturucu ve madde bağımlısı gençlerin burada tedavi edileceğini, merkezin ayrıca danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti de vereceğini anlattı.

MERKEZE GİRİŞ ÇIKIŞ KONTROLLÜ OLACAK

Gençlerin buradan psikolojik destek alabileceği gibi, yatması gereken hastaların da burada tedavi görebileceklerini ifade eden Emircan Direk, merkeze giriş çıkışın kontrollü olacağını, tıbbı detoks işlemlerinin de merkezde ayrı bir bölümde yapılacağını kaydetti.

Hastanenin genel işleyiş şekli hakkında da bilgiler veren Direk, merkeze giriş çıkışların kontrollü olmasıyla, hastaların yanlış etkileneceği şeylerden, dışardan gelebilecek müdahalelerden uzak tutularak, önüne geçilmesinin amaçlandığını söyledi.

Direk, ihale sürecinin kısa sürede tamamlanması ve projenin en kısa sürede hayata geçirilmesi temennisinde bulundu.

KARAOKÇU

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu da konuşmasında, AMATEM konusunda yaşanan sürece değinerek, komisyon olarak bağımlılık alanında mücadele kapasitesinin güçlenmesi konusunda önemli adımların atıldığı bir süreç içinde bulunulduğunu kaydetti.

Komisyon olarak yaptıkları çalışmalara değinen Karaokçu, mücadelenin en önemli adımlarından bir tanesinin 26 Haziran’da ALO 1191 Bağımlılık Danışma ve Destek Hattı Merkezi’nin hayata geçirilmesi olduğunu söyledi.

Karaokçu, yıllardır ciddi bir sıkıntı olan madde bağımlılarının tam donanımlı bir tedavi merkezinde tedavi imkanı alamaması konusuna Sağlık Bakanı Pilli’nin duyarlılığı ile konuya çözüm getirilerek, Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nden hizmet alımına gidildiğini anımsattı.

Karaokçu, “Ağustos ayından bu yana kurul tarafından sevk edilen madde bağımlısı gençlerimiz ve çocuklarımız burada tedavi ve rehabilitasyon hizmeti almaktadırlar. Bunun atılan en doğru adımlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum” dedi.

Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin mevcut fiziki koşulları içerisinde, başvuran madde bağımlılarına yeterli düzeyde hizmet verilememesinden kaynaklanan sıkıntının aşılması konusunda Sağlık Bakanı Pilli’nin AMATEM konusunda ortaya koyduğu iradeyi çok değerli bulduklarını vurgulayan Karaokçu, bu merkezle tedavi ve rehabilitasyon kapasitesinin daha da güçleneceğine inanç belirtti.

AMAÇ ÇOCUKLAR VE GENÇLERE DAHA İYİ BİR GELECEK…

Attıkları her adımda amaçlarının gençler ve çocuklara daha iyi imkanlarla, daha iyi bir gelecek sağlanması olduğunu ifade eden Karaokçu, bu bakımdan göreve geldiği günden bu yana kendilerine destek veren Bakan Pilli’ye teşekkür etti.

Hasan Karaokçu, yaklaşık 6 aydır tedavi ve rehabilitasyonların başarılı bir şekilde yapılabildiğine dikkat çekti.

Karaokçu, medyada yer alan olumsuz açıklamaları eleştirerek, yaratılmaya çalışılan “hiçbir şey yapılmıyor” algısını doğru bulmadığını, uyuşturucu ile mücadele konusunda önemli adımlar atılarak, bir çaba ortaya konulduğunu sözlerine ekledi.

PİLLİ

Sağlık Bakanı Ali Pilli de, AMATEM projesinin önemine işaret ederek, projeyi çizen Emircan Direk’e teşekkür etti.

Proje mimarı Direk’in tek bir kuruş para almadan, tamamen gönüllülük esasıyla projeyi yürüttüğüne işaret eden Bakan Pilli, Direk’in projeyi hayata geçirmek için verdiği çabanın takdire şayan olduğunu vurguladı.

“AMATEM’İN BİR YIL İÇİNDE BİTİRİLMESİNİ HEDEFLİYORUZ “

Görevi devralırken bir takım hedefler ortaya koyduğunu, AMATEM’in de bunlardan biri olduğunu ifade eden Bakan Pilli, görev süresinin yetmesi halinde AMATEM’i bir yıl içinde bitirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Bakan Pilli, Bakanlığın proje konusunda uzman kişilerin görüşlerine de başvurarak, gerekli onayları aldığına da işaret ederek, mimar Emircan Direk’in proje tamamlana kadar, takibini yapacağını da belirtti.

Bakan Pilli, günümüzde madde bağımlılığının bireyleri ve toplumları derinden etkileyen ciddi bir sorun olduğuna değinerek, uyuşturucu ile mücadele konusunda bireysel mücadele değil, bir takım aktörlerin birlikte hareket etmesinin önemine işaret etti.

Bakan Pilli, uyuşturucu ile mücadele konusunda dünyadaki gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini, sadece polisiye tedbirler değil, ailelere, gençlere ve topluma eğitim verilmesi, bilgilendirme çalışmaları yapılması gerektiğini de kaydetti.

Yıllardır ülkede madde bağımlılığı tedavisi ve rehabilitasyonuna yönelik yaşanan eksiklikler bulunduğunu ifade eden Sağlık Bakanı Ali Pilli, bu konuda halkın beklentisinin ise göreve geldikleri günden bu yanan en önemli gündem maddeleri arasında yer aldığını söyledi.

“AMATEM’İN KURULMASINI VİZYON OLARAK ORTAYA KOYDUK”

Bakan Pilli, bakanlıklarına bağlı Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde madde bağımlısı tedavisi olan bireylerin diğer kronik hastalarla aynI ortamda bulunması yanında, mevut fiziki yapısı nedeniyle de arzulandığı şekilde tedavi ve rehabilitasyon hizmetinin verilmemesinden kaynaklanan sorunların giderilerek, tüm dünyada olduğu gibi çağdaş düzeyde bir Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM) kurulmasını vizyon olarak ortaya koyduklarını anlattı.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile yapılan toplantılarda da, mevcut araştırma sonuçları ve yardım için başvuran sayılar da dikkate alınarak hiç zaman kaybedilmeden bu konuda bir adım atılmasına karar verdiklerini söyleyen Bakan Pilli, daha önceden hazırlanan ve Mimar Mühendisler Odası tarafından onaylanan, ancak bir türlü hayata geçirilmeyen AMATEM projesini yeniden masaya yatırdıklarını kaydetti.

İHALE SÜRECİ BAŞLATILDI

İlgili birimlerle yapılan toplantılar sonucunda söz konusu projenin hayata geçirilmesi için gerekli maddi imkan konusunda fizibilite çalışmaları yürütüldüğünü de belirten Sağlık Bakanı Ali Pilli, Bakanlık olarak gerekli inisiyatifi ortaya koyarak, projenin birinci etabının yapılmasına ilişkin ihale sürecini başlattıklarını anlattı.

Bakanlık olarak ayrıca tedavi bekleyen çocuk ve gençleri kaybetmemek, ya da düştükleri uyuşturucu batağından çıkarmak adına Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi ile protokol imzaladıklarını anımsatan Bakan Pilli, Ağustos ayından bu yana, Barış Sinir ve Ruh Hastalıkları Hastanesi Kurulu’nun onayladığı madde bağımlısı bireylerin, sevk edildikleri Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nden tedavi ve rehabilitasyon hizmeti alabildiğine dikkat çekti.

“Bunun, bakanlığımızın ve hükümetimizin madde bağımlısı bireylerin tedavi ve rehabilite edilip yeniden topluma kazandırılması adına atılmış en önemli adım olduğunu düşünüyorum” diyen Sağlık Bakanı Pilli, AMATEM projesinin tamamlanması ile madde bağımlılığı, tedavi ve rehabilitasyon kapasitesi konusunda çok daha güçlü bir duruma gelineceğini söyledi.

Bakan Pilli, AMATEM projesi tamamlanana kadar AMATEM’de hizmet verecek donanımlı uzman kadroların oluşumu konusunda da Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde gerekli adımların atılacağını kaydetti.

AMATEM’in hastane içinde yapılacak olmasının önemine de değinen Bakan Pilli, yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluk veya acil durum karşısında, doktorların anında müdahalesinin mümkün olabilmesinin faydalarına değindi.

AMATEM’in parasının hazır olduğunu, ilk etabın tamamlanması ardından hemen ikinci etabının tamamlanabileceğini ve bir yıl içinde Merkezi tamamlamak hedefinde olduklarını söyleyen Bakan Pilli, göreve geldikleri günden bu yana söyledikleri diğer hastane projelerinin de 1 yıl içinde tamamlanması için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Sağlığın önemine değinerek, sağlığa yapılacak her türlü yardımın insanlığa yapılacağını belirten Bakan Pilli, sağlık konusunda eleştiri yapılırken 2 kere düşünülmesini, her zaman kötülerin değil, yapılan iyi şeylerin de kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.