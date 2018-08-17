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Alkol fiyatları Türkiye fiyatları ile yarışıyor

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KKTC’de 70 cl Chivas Regal marka viskinin fiyatı184 TL’ye yükseldi. Bu içki Türkiye’de 190 TL’ye satılıyor

Alkol fiyatları Türkiye fiyatları ile yarışıyor
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Dövizin yükselmesinin ardından alkol fiyatlarına zam gelmesiyle birlikte KKTC'deki alkol fiyatları Türkiye'deki fiyatlara yaklaştı.

Son zamlarla birlikte KKTC’deki marketlerde satılan 70 cl Chivas Regal marka viskinin fiyatı184 TL’ye yükseldi. Bu içki Türkiye’de 190 TL’ye satılıyor.

Aynı şekilde KKTC'de fiyatı 172 TL’ye çıkan 70 cl Johnnie Walker Black Label marka viskinin fiyatı Türkiye’de 200 TL’ye satılıyor.

70’lik Johnnie Walker Red Label Viski fiyatı KKTC’de 90 TL’ye çıkarken, Türkiye’de ise 145,00 TL’ye satılıyor.

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