Uluslararası Hemşirelik Haftası ülkemizde de kutlanırken, Devlet Hastanesi’nde görev yapan Prm. Öğr. Hem. Havva Özkıraç, sosyal paylaşım hesabından yaptığı duygusal paylaşımla Hemşirelik Günü ile ilgili görüşlerini aktardı. Hemşirelerin yaşadığı sıkıntıları ve sitemlerini paylaşan Özkıraç’ın paylaşımı şöyle:

“Alkışlamak güzel eylem, kulağa da hoş gelmiyor değil hani, fakat alkışlarda bir gün susar, geriye hemşirenin can vermek için savaştığı yorgun elleri kalır. Her yıl tüm dünyada kutlanan 6-12 Mayıs Uluslararası Hemşirelik Haftası dünyayı saran pandemik bir hastalıkla Hemşirelerin günü cephede en önde savaş verilirken kutlanıyor. Sağlık alanında en fazla eleştirilen, sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalan meslek grubu ne yazık ki hemşirelerdir. Çok ilginçtir ki bugünlerde hemşireler ayakta alkışlanıyor… Hemşireye verilen değer alkışlarla sınırlı kalmamalıdır .Alkışlar geçer ve biter, geriye sağlık emekçilerine verilen somut değerler kalır. Hemşirelik mesleği hastaneyle kısıtlı değildir.

Hemşire her yerdedir ; Evde ,okulda , sivil toplum örgütlerinde ,bilim kurullarında, ve bugün ki gibi sokakta görevlerinin başındadırlar .İnsana bütüncül bakım veren ,tek sağlık disiplini olan hemşirelik mesleğinin, bu yıl pandemik bir hastalığın gelişiyle daha da anlam kazanacağını umuyorum. Bilinmelidir ki ; Hemşire kimsenin yardımcısı, sağ kolu değil, sağlık zincirinin can parçası haline gelmiş, profesyonellik gerektiren ,saygıya değer meslek grubudur. Dilerim Covid-19 pandemisi en az zararla geçtikten sonra alkışlarınız can bulur ve anlam kazanırlar . Kutsal mesleğimizi laikiyle yapan, yetki ve sorumluluklarının bilincinde olan tüm hemşirelerin günü kutlu olsun .

SAĞLIKLA KALIN …”