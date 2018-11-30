Alkışlar YDK öğrencilerine

Kısa Film Yarışması’nda ikinci gelen Yakın Doğu Koleji öğrencileri, kazandıkları para ödülünü LTB Kadın Sığınma Evi ile Lefkoşa Hayvan Barınağı’na bağışladı

Yakın Doğu Koleji öğrencileri, Işılay Erkan Kısa Film Yarışması’ndan elde ettikleri ikincilik sonucu kazandıkları para ödülünü LTB Kadın Sığınma Evi ile Lefkoşa Hayvan Barınağı’na bağışladı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, kabulde yaptığı konuşmada YDÜ öğrencileri Sahil Sav, Tuğdem Berksel, Zehra Erdemsiz, Nilsu Doğa Taşçıoğlu, Bensu Sürel, Münevver Kadiroğlu, Burak Algül ile Yağmur Hacımehmetoğlu’na duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek Işılay Erkan Kısa Film Yarışmasından elde ettikleri başarı nedeni ile kutladı.

Kabulde öğrencilere Lefkoşa Hayvan Barınağı ile LTB Kadın Sığınma Evi ile ilgili bilgiler veren Başkan Harmancı, 90’lı yılların başında imzalanan bir protokol ile LTB Hayvan Barınağı’nın Hayvanları Koruma Derneği’ne devredildiğini söyledi.

Derneklerin genel olarak bu tür yerleri tek başlarına yönetme gücü olmadığına vurgu yapan Harmancı, barınağı yeniden LTB yönetimine almak için bir mahkeme süreci yaşandığını ve sonuçta barınağın denetim ve bakımı ile ilgili yetkinin alındığını söyledi. Barınağın tüm yetkisini geri almak için girişimlerinin sürdüğünü ifade eden Harmancı, yeni bir hayvan barınağı içinde çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Yeni hayvan barınağının Dikmen’de yer alacağını kaydeden Harmancı, süreç içerisinde çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

LTB Başkanı Harmancı, Kadın Sığınma Evi’nin ülkedeki tek sığınma evi olması ve sadece Lefkoşa değil ülkenin dört bir yanından yapılan müracaatlar olması nedeniyle ile zaman zaman kapasite sorunu yaşandığını söyledi. Harmancı, LTB’nin “Şiddete Karşı Yan Yana” AB projesi kapsamında yeni bir kadın sığınma evi daha inşa edeceğini de kaydetti.