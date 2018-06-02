Alioğlu deresi yıllar sonra geldi

Bugün öğle saatlerinde Paşaköy, Turunçlu, Yiğitler ve Vadili Bölgelerinde uzun süre etkili olan yağmurlar yıllardır akmayan Vadili'deki Alioğlu Deresini taşma noktasına getirdi.

Konuştuğumuz bölge halkı endişelerini dile getirirken yağmurların devam etmesi halinde derenin taşacağını belirtti.

Sözkonusu dere önceki yıllarda birçok defa taşmış ve bölge halkına oldukça zor anlar yaşatmıştı.