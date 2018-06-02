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Alioğlu deresi yıllar sonra geldi

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Bugün öğle saatlerinde Paşaköy, Turunçlu, Yiğitler ve Vadili Bölgelerinde uzun süre etkili olan yağmurlar yıllardır akmayan Vadili'deki Alioğlu Deresini taşma noktasına getirdi. 

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Alioğlu deresi yıllar sonra geldi
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Konuştuğumuz bölge halkı endişelerini dile getirirken yağmurların devam etmesi halinde derenin taşacağını belirtti. 

Sözkonusu dere önceki yıllarda birçok defa taşmış ve bölge halkına oldukça zor anlar yaşatmıştı.

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