Alihan Pehlivan istifa etti

Başbakanlık danışmanlarından olan ve Ersin Tatar'ın sağ kolu olarak bilinen tv programcısı ve gazeteci Alihan Pehlivan Başbakanlık'taki görevinden ayrıldığını sosyal paylaşım hesabından paylaştı.

Alihan Pehlivan son günlerde UBP içinde bazı kişilerin Başbakan Tatar'ın alehinde çalıştığını iddia etmişti.

Pehlivan'ın paylaşımı şöyle:

Söylediklerimin ve yazdıklarımın kelimesi kelimesine arkasındayım. Zaman, kimin doğru kimin yanlış olduğunu mutlaka gösterecektir... Bana bu saaten sonra düşen, yine gördüğüm yanlışları dile getirip gerekli tedbirlerin alınması sağlamaktır... Bu vesile ile gündemi böyle bir ortamda daha fazla meşgul etmemek adına, bugün itibari ile Başbakanlıktaki görevimden ayrıldığımı, beni bu göreve getiren başta Başbakanımız Ersin Tatar a bundan sonra da saygı ve sevgimin eksik kalmadan devam edeceğini belirtir, herkese şükranlarımi sunarim