Ali Pilli'nin eşinden duygusal paylaşım

Dünyada ve ülkemizde Mart ayı başında salgın düzeyine yükselen koronavirüs nedeniyle gününü Lefkoşa'de geçiren ve yaklaşık 7 haftadır Lefkoşa'da kalan Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin eşi Emine Gökeri Pilli bu durumla ilgili duygusal bir paylaşımda bulundu.

Eşi Sağlık Bakanı Ali Pilli ile 7 hafta sonra doğum günü dolayısıyla görüştüklerini açıklayan Emine Gökeri Pilli, Ali Pilli’nin fedakar bir insan olduğunu ifade ettiği paylaşımında eşinin 1994'te ülkede çalışmaya başlamasıyla her zaman çok özverili bir şekilde çalıştığına dikkat çekti.

İşte Emine Pilli'nin paylaşımı:

EŞİMDEN AYRI GEÇİRDİĞİM İLK DOĞUM GÜNÜM...

Eşim, Covid-19 salgını nedeniyle yoğun iş temposundan dolayı her an işinin başında olmak istemesinden ayrıca biz aile bireylerini olası bir bulaşı riskinden koruma amacıyla 7 haftadan beri Lefkoşa’da kalmaktadır.

Onun aramızda bulunmaması içimi burkmuş olmasına rağmen, görevine ve halkının sağlığına verdiği önemi bildiğimden dolayı bunu yadırgamam mümkün değildir.

1994 yılında Türkiye ‘de ihtisasını tamamlayıp Kıbrıs’a döndüğümüzden ve doktor olarak çalışmaya başlamasından itibaren milletvekili olmasına kadar geçen süre içerisinde sürdürdüğü meslek hayatında her zaman çok özverili bir şekilde çalışmıştır.

Ailesine çok önem veren birisi olmasına karşın hastalarının kendisine ihtiyacı olduğu her zaman, gece gündüz mevhumu olmadan hemen onların yanına koşan , yemek yediği esnada bile arandığı zaman tabakta yemeğini bırakarak süratle hastanın yanına giden, evde çocuğu hasta iken onu bana emanet edip ona ihtiyacı olan başka hastaların yardımına koşan çok fedakar bir kişidir. O nedenle bu salgın döneminde yine aynı şekilde çalışma isteğinde olmasını hiçbir zaman yadırgamadım. Üstelik şimdi KKTC Sağlık Bakanı olarak tüm ülkenin sağlık sorumluluğu onun üzerinde iken daha farklı davranabileceğini asla düşünmedim. Hatta bu kadar özverili birisi olduğu için her zaman onunla gurur duydum.

Nitekim bugün ansızın onu elinde bir demet gül ile karşımda görünce çok duygulandım. Doğum günümü kutlamak için Girne’deki evimizin bahçesinden bir Demet gül toplayıp Güzelyurt’a gelmesi ve uzaktan da olsa bana bu gülleri uzatarak doğum günümü kutlaması benim için çok anlamlıydı. Sosyal mesafeyi koruyarak çok kısa süren bir sohbetten sonra ise yine Lefkoşa’ya görevinin başına döndü.

Umarım en kısa bir süre içerisinde bu kötü günler geride kalır ve ülkemiz insanları ile tüm dünya insanları eski sağlıklı ve huzurlu günlerine geri dönerler.

Tüm bu süreç içersinde eşim ve eşim gibi evinden uzakta yaşayan tüm sağlık çalışanlarının tekrar evlerine ve ailelerinin yanına dönmesi en büyük dileğimdir.

Gece gündüz demeden bizler için çalışan tüm sağlık çalışanlarına ve bu süreçte görevi başında olan diğer tüm kamu kurum ve kuruluşu çalışanlarına en içten teşekkürlerimi sunarım.

Ayrıca salgının en başından itibaren gerekli görülen tüm önlemleri alan başta Başbakanımız olmak üzere tüm Bakanlar Kurulu Üyelerine ve kurallara uyarak evlerinde kalan tüm vatandaşlarımız ile ülkemizde bulunan diğer ülke vatandaşlarına en içten teşekkürlerimi iletirim.