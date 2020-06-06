Alevkayası’ndaki yangına Güney’den yardım

Alevkayası ile Beyköy arasında yangın çıktı. Yangında 30 dönüm makilik alan kül oldu. Kıbrıs Türk tarafının talebi üzerine Güney Kıbrıs’tan gelen üç yangın söndürme uçağı ve bir helikopter de söndürme çalışmalarına katıldı

Alevkayası ile Beyköy arasında dün yangın çıktı.

Yangın sonucu çoğunluğu makilik olan takribi 30 dönüm alanın yandı.

Talep üzerine Güney Kıbrıs’tan gelen üç yangın söndürme uçağı ve bir helikopter de söndürme çalışmalarına katıldı.

Başbakan Ersin Tatar’ın, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya “Alevkayası'nda çıkan yangına havadan müdahale için Kıbrıs Rum tarafından destek alınması” talebini ilettiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın da Özel Temsilcisi Erhan Erçin'i Kıbrıs Rum Liderliği Ofisi ile hava desteği sağlanması için görevlendirdiği belirtilen açıklamada, şu bilgi verildi:

“Tarım ve Doğal Kaynalar Bakanı Dursun Oğuz, yangının devam ettiği alanla ilgili Cumhurbaşkanı'na ilettiği bilgiler doğrultusunda gerekli teknik temas da kurularak 3 yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopterinin Alevkayası'ndaki yangına müdahelesi için harekete geçildi. Güneyden gelen uçaklarla helikopter bölgedeki söndürme çalışmalarına katıldı