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Alevkayası’nda bomba bulundu

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Alevkayası’nda bulunan tarihi Sourp Magar Manastırı’nda gerçekleştirilen tadilat çalışmaları sırasında bölgede patlamamış bir mühimmata rastlandı. Mühimmat, polis bomba imha ekibi tarafından etkisiz hale getirildi

Alevkayası’nda bomba bulundu

 

Polis, Alevkayası’nda bulunan tarihi Sourp Magar Manastırı’nda, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde faaliyetlerini yürütmekte olan Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafından gerçekleştirilen tadilat çalışmaları sırasında bölgede patlamamış bir mühimmata rastlandığını ve söz konusu mühimmatın polis bomba imha ekibi tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Polis, bölgede başka patlamamış mühimmat bulunma olasılığına karşı, bugün saat 08.00’den itibaren manastır çevresinde satıh altı ve satıh üstü mühimmat araması yapılacağını, bu nedenle Alevkayası Piknik Alanı’ndan manastıra giden yol ile Alevkayası -  Bufavento toprak yollarının trafik akışına kapatılacağını belirtti.

Polis, çalışmalar bitene kadar Esentepe - Alevkayası yolunun batı kısmında bulunan ormanlık alana yaya olarak girilmemesinin can ve mal güvenliği açısından önemli olduğunu da kaydetti

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