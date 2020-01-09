Alevkayası'nda 94 kg yağış

Daireden yapılan açıklamada, Alevkaya’da 94 Kg/M², Tatlısu’da 84 Kg/M², Zaferburnu’nda 65 Kg/M², Esentepe’de 64 Kg/M², Lefkoşa’da 56 Kg/M², Kalkanlı’da 44 Kg/M², Beylerbeyi’nde 41 Kg/M², Ercan’da 40 Kg/M², Zümrütköy’de 31 Kg/M², Yakın Doğu Üniversitesi’nde 30 kg/m² ve yağış alan diğer yörelere ise 1 ile 29 kg/m² arası yağışın ölçüldüğü belirtildi.
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