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Alevkaya - Beyköy arasındaki yangın kontrol altında

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Alevkaya - Beyköy arasındaki yangın kontrol altında

 

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün çıkan yangın sonucu yaklaşık 30 dönümlük çam ağacı, maki bitki örtüsü ve kuru otlar yandı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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