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Alerjisi olanlar dikkat

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Sağlık Bakanlığı, havadaki toz bulutlarının olumsuz etkilerine karşı astım, alerji, akciğer rahatsızlığı yaşayan çocuk ve yetişkinlerin, dışarıya maske kullanarak çıkmaları konusunda uyarıda bulundu.

Alerjisi olanlar dikkat
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Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, herkesin maske takmasını gerektiren bir durum görülmemekle birlikte, tozlu havanın etkili olduğu saatlerde mecbur kalınmadıkça dışarıya çıkılmaması tavsiye edildi.

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