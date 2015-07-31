Sözde Maraş Belediye Başkanı Aleksis Galanos, Maraş’la ilgili bazı olumlu gelişmeler olacağını iddia etti “Çok yakında kapalı Maraş’la ilgili bazı olumlu gelişmeler olacağını” iddia...

Sözde Maraş Belediye Başkanı Aleksis Galanos, Maraş’la ilgili bazı olumlu gelişmeler olacağını iddia etti

“Çok yakında kapalı Maraş’la ilgili bazı olumlu gelişmeler olacağını” iddia eden sözde “Maraş Belediye Başkanı” Aleksis Galanos, “Maraş’la ilgili, gerek BM uzmanlarının kente girmesi, gerekse Maraş’ın iadesi konusunda suyun yolunu bulacağı olumlu gelişmeler çok yakındır” ifadesini kullandı.

Alithia haberi, “‘Olumlu Gelişmelerin Arifesindeyiz’... Maraş’la İlgili İyi Haber mi?”... Aleksis Galanos’un Açıklamaları Başkan Anastasiadis, Mustafa Akıncı, Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis ve Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’le Görüşmesinden Sonra Geldi” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.

Gazete, Galanos’un bu sözleri, sözde “Maraş Belediyesi”nin Derinya’daki Kültür Merkezi’nde her yıl düzenlediği geleneksel “anti işgal” etkinliğinin programını açıklamak üzere önceki gün düzenlediği basın toplantısında söylediğini bildirdi.



Habere göre gazetecilerin iyimserliğinin kaynağının ne olduğunu, Anastasiadis’le mi görüştüğünü sorması üzerine Galanos belediye heyetiyle birlikte önceki gün Anastaiadis’le, daha önce Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis’le, pazartesi günü Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’le, önceki akşam Othello Kalesi’ndeki etkinlik çerçevesinde de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştüğünü söyledi.



Söylediklerinin “dayanaklı olduğunu” da savunarak “Detay veremem ama haklı çıkmayı ümit ediyorum” diyen Galanos, sözünü ettiği gelişmelerin muhtemel bir anlaşmadan önce mi olacağı sorusuna karşılık “Anlaşma üç ayda olursa, önce olmayabilir” dedi, şunları ekledi:

“Kendimizi kandırmayalım. BM uzmanların girişi ile kentin iade prosedürünün başlaması başka şeydir, Maraş’ın yeniden inşa ve iskan edilmesi başka. Sadece kapalı bölümden söz ediyoruz.”

Galanos, sloganı “işgale karşı birlikte” olan “anti işgal etkinliğinin” 1 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00’de Derinya’daki Kültür Merkezi’nde yapılacağını, öncesinde saat 20.30’da Derinya barikatına yürünerek BM temsilcisine bir karar sureti vereceklerini, konuşmaların ardından da kültürel gösteri programı yer alacağını anlattı.