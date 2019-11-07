“Aldırma gönül, bana da hitap ediyor”

“Aldırma Gönül” adında düzenlenen Türk Müziği konserini izleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bugünlerde bu söz, bu şarkı bana da hitap ediyor” dedi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, halkla beraber el ele gönül gönüle halkın içinde olmaya devam edeceğini belirterek, “Halkla beraber engellere aldırmadan yolumuza devam edeceğiz” dedi. Akıncı, “Bu toplum hiçbir zaman şarkısız, sözsüz kalmayacak. Sözü de olacak, şarkıları da olacak” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, kuruluşunun 45. yılında, Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ile Lefkoşa Müzik Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği “Aldırma Gönül” adında düzenlenen Türk Müziği konserini izledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın himayelerinde, Türk Maarif Koleji Rauf Raif Denktaş Kültür Merkezi’nde yer alan konserde, Aydın Hikmet yönetimindeki koro sevilen şarkıları seslendirdi.

Akıncı, Lefkoşa Müzik Derneği Başkanı Hasan Akar ile şef Aydın Hikmet’e plaket verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneği Başkanı Bülent Çıraklı da, dermeğe katkı ve desteğinden dolayı Cumhurbaşkanı Akıncı’ya teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, plaketleri verirken yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ile Lefkoşa Müzik Derneği’nin el ele verince güzel işler yaptığına daha önce de tanık olduğunu ifade ederek, vatandaşlarla birlikte olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Konserde saz, söz ve şarkının bir arada olduğunu, hiçbir zaman şarkısız bir toplum olarak kalınmaması temennisini dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, şef Aydın Hikmet’in konserin adını “Aldırma Gönül” koyduğuna işaret ederek, “Bugünlerde bu söz, bu şarkı bana da hitap ediyor” dedi.

Konserin adının “Aldırma Gönül” olduğunu ve konserde icra edilen şarkılardan birinin “Başın öne eğilmesin aldırma gönül” olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Sizlerle beraber, el ele gönül gönüle halkın içinde, halkla beraber, başımızı eğmeden, hiçbir engele aldırmadan yolumuza devam edeceğiz. Ve bu toplum hiçbir zaman şarkısız, sözsüz kalmayacak, sözü de olacak, şarkıları da olacak. Hepinize sevgiler saygılar sunuyorum” dedi.

Halkın yoğun ilgi ve sevgi gösterdiği Cumhurbaşkanı’nın konuşması, salondaki izleyiciler tarafından yoğun alkış aldı.