Aldatıldık

DP Genel Başkanı Denktaş, Özersay’ı kastederek “1-2 ay önce yaptığımız toplantıda HP’nin çekilmeyeceğine yönelik ilk defa gözümüzün içine baka baka ciddi bir şekilde söyledi ki! Güvendik. Meğer o gün aldatılmışız esas” dedi

Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, Birinci Boyut’a konuştu

Bütçe Dairesi ile Hazine Dairesi’nin Maliye Bakanlığı’ndan alınıp Başbakanlığa bağlanmasını eleştiren Denktaş şöyle dedi:

“Bütçe Dairesi planlamayı yapan dairedir. Hazine Dairesi de uygulayandır. Maliye ile ilgili bakanlık hangisidir? Maliye Bakanı mı?Maliye Başbakanı mı? Burda bir karışıklık doğacak bu bir. Çok ilginçtir! Al gülüm ver gülüm derdi ya Ersin Tatar , alayım gülüm de vereyim gülüm hükümetine dönüştü. Bütçe Dairesi ve Hazine Dairesi Başbakanlığa bağlı Maliye hiç bu işlere karışmıyor, noterlik yapacak. Bütçe Dairesi ve Hazine Dairesi Başbakanlığın altına bağlı ama dairenin birine bir parti diğerine de diğer parti atıyor müdürünü”...

“Sen aynı partinin Maliye Bakanından bunları alırsan Başbakanlığa. Başbakanlık çok önemli bir yerdir. Her bakanlık aslında oraya bağlıdır. Her bakanlığa yönelik her gün için heran için birşeyler yapman gerekir senin. Onun üstüne bir de Maliye. Maliye Bakanlığına çok meraklı ise idi Sayın Tatar parti başkanı olmazdı hükümeti kurma görevini bir başkası alırdı ve Maliye Bakanlığı yapardı. Maliye bu şekliyle işlemeyecek neyini denetleyeceksin.Ortada işlemeyecek bir maliye var”

“14 AYLIK TECRÜBE NE? YANİ İLKOKUL MEZUNU OLARAK BENİM AKADEMİSYEN PROFESÖRLÜK YAPMAYA TALİP OLMAMA BENZER BU İŞ”

“Sayın Özersay’ın ayakları daha yere basmadı. 14 aylık tecrübeden bahseder. Ben 30 yıldır siyasetin içindeyim bunun 15 yılı iktidarlarda geçti hala daha benim her geçen gün edindiğim bir tecrübe vardır. 14 aylık tecrübe ne? Yani ilkokul mezunu olarak benim akademisyen profesörlük yapmaya talip olmama benzer bu iş. Onun için lütfen devleti bu şekilde bozmasın derim. En önemlisi UBP’nin imzalamış olduğu protokolde bakanlıkların yapısının yasal hale getirilip, bir kere daha altı ile beraber bozulmamasını sağlamaya yönelik imza attıkları protokol var. Sona erdi ama halen geçerli protokoldür o. Peki o protokol ve o imza ortada dururken Maliye Bakanlığı gibi önemli bir bakanlığı siz nasıl böyle param parça edersiniz”....

“MALİYE BAKANLIĞI DA YAPMIŞ BİR ERSİN TATAR’IN BÖYLE BİR OLAYA NASIL EVET DEDİĞİNİ HİÇ ANLAYAMAM”

“Devir günü efendice ikaz ettim. Sakın ha böyle birşey yapmayın bu büyük bir yanlış olur, hata olur. Bu hatanın cezasını neticede halk öder. Devlet olarak hep beraber öderiz yapmayın bunu. Yine de bakayım yapıyorlar. Deneyecekler, işlemediğini hep birlikte göreceğiz. Bütün bu dairelerin ve maliyenin o kurumsal yapısının darmadağın olması demektir bu. O kurumsal yapıyı bir bozdunuz mu toparlamanız mümkün değildir. Maliye Bakanlığı da yapmış bir Ersin Tatar’ın böyle bir olaya nasıl evet dediğini hiç anlayamam. Koalisyon ortağınıza olmayacağını anlatırsınız. Mümkün olmadığını anlatırsınız dönersiniz Maliye ‘yi gerekirse verirsiniz denge kurmak istiyorsanız. Karşılığında başka bir bakanlığı siz alırsınız”.....

“BELKİ Kİ HEPSİ ACEMİ”

“Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da bu sistemin çalışmayacağını, o da görüyor. O da söylüyor. Bırakın Olgun Amcaoğlu’nu daha önce Maliye Bakanlığı yapmış olan Ersin Tatar bunu çok çok iyi biliyor. Ama sırf alınan talimat gereğince bu hükümet kurulsun diye alayım gülüm de veririm sana gülüme döndü iş. Böyle bir ortaklık olamaz. Belki ki hepsi acemi”....

“YANİ EL İNSAF! EL İNSAF”

“HP’nin şikayetlerine bakıyorum bakanlıklar arası ayrım yapıldı, HP bakanlıklarına kaynak aktarılmadı. Yani El insaf! El insaf. Bu ise idi şikayetin, bunu bir sorsaydın bende ki hata da bildiklerini varsaymaktır. Sorsaydın sana açıklardım ne olduğunu. Büyük yatırımların tümü TC kaynaklı dediğimiz kalemlerdir. İşte yolların yapımı, büyük bina yapımı, alt yapı ile ilgili yatırımların tümü TC kaynaklıdır. Bütçe disiplini gereği siz yerel kaynak ile ilgili hazırladığınız bütçeden bu tarafa aktarma yapamazsınız aslında. Ki biz buna rağmen her sıkıştığı noktada Ulaştırma Bakanlığının birşeyler bulup, bir yol bulup aralarından geçip engellerin, barikatların bir miktar da para aktardık. Aktarmadık değil. Kullanmak istemiyorum o sözcüğü bahanelerini güçlendirmeye çalışıyorlar”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın yollar için kaynak yaratılmadığı yönündeki açıklamasına ise Denktaş şu yanıtı verdi.

“Yok böyle birşey.Sürekli bir talebi oldu.Ya işte şu kadar isterim bu kadar isterim diye. Ve aktardım da kendisine. Her türlü talebini de karşılamaya çalıştım. Ve çok iyi de bir ilişki içerisindeydik. Yani bu suçlamayı yapmalarını ben gerçekten anlamıyorum. Çünkü kendi yerel gelirlerimiz içerisinden ayırabildiğim rakamları ve bütçe disiplini ve mali disiplin açısından benim ödemekle mükellef olduğum yerleri ödedim. Bizim mükellefiyetimiz olmayan ama para gelmediği için açıkta bırakmamak adına elimizden gelen katkıyı koyduk. Türkiye’den para gelseydi zaten bir sıkıntı olmazdı”....

TÜRKİYE’DEN PARA GELMEMESİNİN SEBEBİ NE İDİ ?

“Ben onu anlamış değilim. Şimdi Sayın Özersay diyor ki! Mali açıdan güven vermedik Türkiye’ye. 2016’da devraldım Maliye’yi. 2016, 2017, 2018 teknik heyetin hazırladığı raporun tümü de Maliye ile ilgili olumludur. Nasıl güven vermemişiz? Türkiye ile irtibat halinde olan ve Ekonomik protokol da dahil olmak üzere bunun görüşmesini yapan ben değildim. Ben hiç olmadım. Başbakan ve Başbakan Yardımcılığı idi. Başbakan Yardımcısı en fazla Türkiye ile muhatap olan kişi idi, ziyaretler ve görüşmeler açısından. Başbakan’dan da çok fazla gitti ve görüştü. Eğer bir güven verilememişse bunun suçlusu biz değil kendisidir”....

“GÖZÜMÜZÜN İÇİNE BAKA BAKA DA KÖR GÖZÜNE PARMAĞIM HAREKETİ DE YAPMA BANA ! O KADAR DA APTAL DEĞİLİZ”

“Bahane arıyorsan ve suçlama yapmak istiyorsan. Ve suçlamaya devam ediyorlar itibar kaybettiklerindendir. Çünkü aylardan beridir bakanlar kurulundaki güvensizliğin ana nedenini ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Ana nedeni bu güvensizliğin ta başından beri kurultay öncesi başladı bu dedikodular HP ile UBP kuracak diye. Kaç defa konuştuk. Doğru dürüst bir cevap verin. Eee hergün ben dedikoduya cevap mı vereceğim. O da doğru. Tam yahu güvenmek lazım. Son artık 1-2 ay önce yaptığımız bir toplantıda ilk defa gözümüzün içine baka baka o kadar ciddi bir şekilde söyledi ki! Dedik tam yahu dedikodudur. Güvendik. Meğer o gün aldatılmışız esas. Şimdi bunun şeyini çıkartmaya çalışırlar. Nerde? Herşeyi ile kendileri ile beraber hareket eden bir televizyonda herşeyi ile, sahibi ile, kanalı ile vs vs. Gerekirse açıklanır gün gele. Şuan için daha ilerisini söylemeyecem. Gözümüzün içine baka baka da kör gözüne parmağım hareketi de yapma bana. O kadar da aptal değiliz”....

“Ben Türkiye’ye kılıç çekmem. Ama kendi halkımın hakkını da savunurum.Asla Türkiye’ye kılıç çekmem. Böyle birşey kimse benden beklemesin. Türkiye’deki değişik idarecilerle zaman zaman askeri makamlarla geçmiş yıllarda 30 yıllık süre içerisinde çok ters düştüm çok kapıştım. Ama o kapının ardındadır. Ben böyle yetiştirildim”..

“Bilmiyorum. Sorguladım kendimi ama bulamadım birşey. Çok düşündüm, çok da girişim yaptım nedir anlayım diye. Ama bugüne kadar cevabını almış değilim”.