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Albank’tan meme kanseri farkındalığı için pembe cüzdan

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Albank’tan meme kanseri farkındalığı için pembe cüzdan
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1-31 Ekim tüm dünyada olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de “Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı” olarak bilinir. ALBANK “Meme Kanseri Farkındalık Ayı”kapsamında, farkındalığı artırmak ve kanserin erken teşhisle hayat kurtardığına dikkat çekmek içinhesap cüzdanlarının Ekim Ayı boyunca pembe olacağını duyurdu.

ALBANK Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Can;Ekim ayının, “Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı” olduğuna, ancakbu farkındalığınve erken teşhis vurgusunun yeterli düzeyde oluşturulmadığına dikkat çekti,ALBANK olarak bu konu ile ilgili olarak bilinçlendirme noktasında daha somut adımlar atmak istediklerini, müşterilerine ‘ Hayatınızın Her Anında’ sloganıyla ulaştıklarını ve bunun altını her anlamda doldurmayı hedeflediklerini belirtti.

Şükrü Can anlaşmalı oldukları sigorta şirketleri ile birlikte yürütülen Kanser Güvence Sigortasınınönemini vurgularken, meme kanseri ve daha birçok hastalıkta kontrolün ve erken teşhisin en koruyucu yöntem olduğunun altını çizdi.

Etiketler; #Meme Kanseri #Albank
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