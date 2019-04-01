banner255
11 gölette yüzde 100 doluluk
11 gölette yüzde 100 doluluk
11 0
MTG kendini sıkmadı
MTG kendini sıkmadı
49 0
 
Beyazi'den sahada evlilik teklifi
Beyazi'den sahada evlilik teklifi
88 0
Yağmur, Esentepe'ye bereket getirdi
Yağmur, Esentepe'ye bereket getirdi
230 0
Krallığı paylaştılar
Krallığı paylaştılar
77 0
Hasan Ruso anısına koştular
Hasan Ruso anısına koştular
21 0
Yollarda canımızın garantisi yok
Yollarda canımızın garantisi yok
57 0
banner82

Alayköy'de şüpheli ölüm

banner27

Alayköy'de sakin 46 yaşındaki iki çocuk annesi Hacer Ulaş dün evinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı

banner262
Alayköy'de şüpheli ölüm
banner267

Alayköy'de sakin 46 yaşındaki iki çocuk annesi Hacer Ulaş dün saat 13.00 sıralarında, kalmakta olduğu 2. Ağıllar Bölgesi 9. Sokak üzerinde bulunan ikametgahı içerisinde ölü olarak bulundu.

Olayın cinayet olabileceği üzerinde duruluyor. Ulaş’ın cesedinde yapılan incelemede darp izlerine rastlandığı ve boğularak öldürülmüş olabileceğine dair bulgular edinildiği öğrenildi.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin olay yerinden edindiği bilgiye göre olayla ilgili Ulaş’ın eşi tutuklandı.

Olay yerine yakın bir evde oturan işçiler evden önce bağırış sesleri duyduklarını ifade etti.

Çok sayıda polis evin içerisinde ve dışarısında inceleme yaptı.

Olayla ilgili tutuklanan kişinin sütçülük yaptığı öğrenilen bilgiler arasında.


banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.