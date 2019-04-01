Alayköy'de şüpheli ölüm

Alayköy'de sakin 46 yaşındaki iki çocuk annesi Hacer Ulaş dün evinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı

Alayköy'de sakin 46 yaşındaki iki çocuk annesi Hacer Ulaş dün saat 13.00 sıralarında, kalmakta olduğu 2. Ağıllar Bölgesi 9. Sokak üzerinde bulunan ikametgahı içerisinde ölü olarak bulundu.

Olayın cinayet olabileceği üzerinde duruluyor. Ulaş’ın cesedinde yapılan incelemede darp izlerine rastlandığı ve boğularak öldürülmüş olabileceğine dair bulgular edinildiği öğrenildi.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin olay yerinden edindiği bilgiye göre olayla ilgili Ulaş’ın eşi tutuklandı.

Olay yerine yakın bir evde oturan işçiler evden önce bağırış sesleri duyduklarını ifade etti.

Çok sayıda polis evin içerisinde ve dışarısında inceleme yaptı.

Olayla ilgili tutuklanan kişinin sütçülük yaptığı öğrenilen bilgiler arasında.



