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Alaniçi'ndeki asbestli su boruları değiştirildi

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Alaniçi'ndeki asbestli su boruları değiştirildi
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 Su İşleri Dairesi, Alaniçi köyündeki asbetsli boruların değiştirilmesi çalışmalarının tamamlandığını ayrıca Türkiye’den gelen suyun Korkuteli ve Pirhan yerleşim bölgelerine de verilmeye başlandığını açıkladı. 

Su İşleri Dairesi’nden yapılan açıklamada, uzun yıllar kullanımda olan asbest borularda sık sık meydana gelen arıza ve patlakların, içme suyu kalitesinin de düşmesine ve zaman zaman tarım alanlarının su kaçaklarından dolayı kullanılmaz hale gelmesine neden olduğu belirtildi.

Su İşleri Dairesi ve Yeniboğaziçi Belediyesi’nin iş birliğinde Alaniçi’nde yapılan proje kapsamında 3 bin 500 metre uzunluğundaki asbestli boruların yerine HDPE borular döşendi.

SU KORKUTELİ VE PİRHAN YERLEŞİM YERLERİNE VERİLDİ

Açıklamada, Türkiye’den gelen suyun Korkuteli ve Pirhan yerleşim bölgelerine de verilmeye başlandığı da kaydedildi. 

Öte yandan Dörtyol’a da şebeke bağlantısı yapılıp, önümüzdeki hafta Türkiye’den gelen suyun verileceği belirtildi.   

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