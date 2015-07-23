Alaminyo şehitleri törenle anıldı. Değirmenlik Belediye Başkanı Osman Işısal, Alaminyo’da masum insanların, ailelerinden koparılıp şehit edilişlerinin tarihe kara leke olarak geçtiğini söyledi ...

Alaminyo şehitleri törenle anıldı. Değirmenlik Belediye Başkanı Osman Işısal, Alaminyo’da masum insanların, ailelerinden koparılıp şehit edilişlerinin tarihe kara leke olarak geçtiğini söyledi





Larnaka'ya bağlı Alaminyo köyünde, 22 Temmuz 1974’te Barış Harekatı sırasında şehit düşenler önceki akşam Değirmenlik’te düzenlenen törenle anıldı.

1967’de şehit edilen 5 Alaminyolu ve 1974 Barış Harekatı sırasında, Geçitkale Bölüğü Alaminyo Takımı'nda görev yaparken şehit düşen 5 kişi için Değirmenlik'teki Alaminyo Şehitleri Anıtı önünde tören düzenlendi. Tören, çelenklerin, anıta sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Değirmenlik Lisesi'nden Katriye Eyri ve Ali Yücetürk adlı iki öğrenci şiir okudu.

Değirmenlik Belediye Başkanı Osman Işısal, Alaminyo’da masum insanların, ailelerinden koparılıp şehit edilişlerinin tarihe kara leke olarak geçtiğini söyledi.

41 yıldır Adada kan akmadığını, belirten Işısal, Kıbrıs görüşmelerinin önem kazandığı bugünlerde Rum halkına çağrıda bulunarak, "Geliniz adamızı dünyaya örnek teşkil edecek bir barış adası yapalım, savaşların olmadığı, huzur, refah içersinde yaşamanın yollarını birlikte arayalım” dedi. Törende Salih Alaminyolu, Alaminyo köyü şehit aileleri adına bir konuşma yaptı.

Alaminyolu, 20 Temmuz 1974 günü yaşananları hatırlatarak, köyde, Rumlara karşı yaşlı, kadın, çocuk demeden, eli silah tutan herkesin verdiği mücadeleyi anlattı.



