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Alagadi'de temizlik günü

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  Bayındırlık Çevre ve Kültür Bakanı Kutlu Evren, St.Hilarion Rotaract Klubünün Alagadi Sahili’nde gerçekleştirdiği temizlik etkinliğine katıldı. Etkinlikte konuşan Bakan Kutlu Evren, St.Hilarion...

Alagadi'de temizlik günü
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Bayındırlık Çevre ve Kültür Bakanı Kutlu Evren, St.Hilarion Rotaract Klubünün Alagadi Sahili’nde gerçekleştirdiği temizlik etkinliğine katıldı.
Etkinlikte konuşan Bakan Kutlu Evren, St.Hilarion Rotaract Klubünün doğa ve çevre bilinci anlamında çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdiğini belirterek, özellikle gençlerin bu bilinçle hareket etmesinin ülke için çok önemli olduğunu ifade etti. 
Temizlenen alanın kaplumbağaların üreme merkezlerinden biri olduğuna dikkati çeken Evren, gösterilen duyarlılığın diğer sivil toplum örgütlerine de örnek olmasını diledi.
St.Hilarion Rotaract Klubü Başkanı Kurtuluş Altaylı ise, sosyal sorumluluk çerçevesinde her yıl geleneksel olarak temizlik çalışması gerçekleştirdiklerini anımsatarak, sahillerin ülkenin en büyük hazinesi olduğu ve sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

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