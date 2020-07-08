AKVA ve Çimen yeniden seferlerine başladı

Niyazi Ergülen

Ülkede toplu taşımacılık alanında hizmet veren kuruluşların bağlı olduğu örgüt olan Kar-İş’in Haziran ayı başında başlattığı yolcu taşımama eylemi kırılmaya başlandı.

Yaklaşık 1 aydan fazla bir süredir yolcu taşımacılığı yapmayan Güzelyurt bölgesindeki toplu taşımacılık hizmeti veren iki kuruluş AKVA Otobüs İşletmeleri ve Çimen Dolmuşları dünden itibaren seferlere başladı.

Dün itibari ile AKVA Otobüsleri Lefkoşa ve Lefke’ye sefer başlatırken, Çimen Dolmuşları ise Lefkoşa, Lefke ve Girne seferlerini başlattı.