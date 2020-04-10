AKSA'dan 2,5 milyon TL'lik bağış

Aksa Enerji adına Başbakan Tatar'a ziyarette bulunan Santral Müdürü Şener Şentürk , Aksa Enerji olarak, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Yardım Fonu’na 2,5 milyon TL bağışta bulunduklarını açıkladı

Başbakan Ersin Tatar bugün Başbakanlık’ta Aksa Enerji’den bir heyeti kabul ederek bir süre görüştü. Görüşmeye Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile Sağlık Bakanı Ali Pilli de katıldı.

Aksa Enerji adına ziyarette bulunan Santral Müdürü Şener Şentürk Enerji ihtiyacını karşılamak için Aksa’nın KKTC’nde 17 yıldır hizmet verdiğini hatırlatarak Aksa Enerji olarak, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Yardım Fonu’na 2,5 milyon TL bağışta bulunmak üzere bu ziyareti bugün gerçekleştirmekte olduğunu belirtti.

Başbakan Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada Kıbrıs halkına verdiği destek için Aksa Enerji’ye teşekkür etti. Olağanüstü bir durumdan geçilmekte olduğunun altını çizen Başbakan bu küresel salgının gerçekten büyük sıkıntı yarattığını, ekonomide ciddi sıkıntılara yol açtığına dikkat çekerek “kendi insanımıza sahip çıkma adına, karnı tok olanın karnı tok olmayana bakmasının, sahip çıkmasının hem devlet, hem de kurum, kuruluş ve sivil toplumun görevidir” dedi.

TATAR: DURUM BÖYLE DEVAM EDERSE YAVAŞ YAVAŞ EKONOMİK FAALİYETLERE BAŞLANABİLECEK

Başbakan Tatar açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Önemli olan bu katkının doğru bir çerçevede ihtiyaç alanında kullanılmasıdır. Bu kaynağı yerinde bir katkı olarak görüyorum. Son bir aydır aldığımız tedbirlerle yaptığımız çalışmalarla salgın ülkemizde şu anda yatay bir seyir izlemektedir. Umarım kısa sürede bu stabil bir duruma gelecektir. Bu durumun böyle devamı halinde yavaş yavaş ekonomik faaliyetlere başlanabileceği ve ekonominin çarklarının dönebileceği bir aşamaya gelinecek. Ondan sonra eski günlere kavuşmak üzere yoğun çalışma içinde olacağız.”

Şu anda Anavatan Türkiye’de de bu salgından kaynaklanan aynı sorunların bulunduğuna dikkat çeken Başbakan, Türkiye’nin güçlü bir ülke olduğuna da işaret ederek bu mücadeleden başarıyla çıkmasını temenni ettiğini söyledi.

Türkiye’de de bu konuda canla başla çalışıldığına ve sürecinin iyi yönetildiğine işaret eden Başbakan Tatar, “en erken zamanda kapıların açılması ile hayatın normale dönmesi, karşılıklı geliş gidişlerin başlaması ile her şey daha iyi olacaktır. Türk insanına yakışır bir şekilde toplumsal dayanışma, birlik ve beraberlik içinde bu sıkıntılı günleri aşacağımıza inanıyorum. Zamanında alınan tedbirlerle halk sağlığının iyi korunduğunu, bu sürecin sağlıklı geçilmesinden sonraki dönemde ekonomik hareketlere yönelmek için büyük çaba sarf edileceğinin altını çizdi. Bu ülkeye istihdam sağlayan, bu ülkeye ekonomi katkı sağlayan ve özveriyle katkı koyan şirketlere de teşekkür eden Başbakan, bu yeni ortamda yeni süreçte yeni fırsatların olabileceğini, her işletmenin de buna göre yeniden bir değerlendirme yapması ve ona göre ekonomik faaliyetlerini yeni çerçevede düzenlenmesi için bir takım girişimler de yapıldığını anlattı. “Elbette devlet bu yeni çerçeveyi çizecektir. Devlet bu yeni olayları fırsata çevirmek için bir takım girişimler yapacaktır. Özel sektörün de bu yapı içinde yeni dönemde fedakarlıklar içinde olması ve daha güçlü bir yapı için kendine düşen fedakarlıkları ve özveriyi de göstermesi gerektiğine inanıyorum.” Şeklinde konuştu.

Başbakan Tatar, “Elektrik meselesi en önemli meselelerimizdendir. Korona salgını sonrası bu yeni düzenlemelerin tekrar gözden geçirilmesi, bu süreçten sonra yeni bir sayfa açıp konunun değerlendirilmesi gerekecektir” dedi.

ŞENTÜRK: BU ZOR GÜNLERİ BİRLİKTE YAŞIYORUZ, BİRLİKTE AŞACAĞIZ

Aksa Enerji Kalecik Santral Müdürü Şener Şentürk de yaptığı açıklamada, “Covid-19 salgını, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de olağanüstü koşullar doğurdu. Hepimiz daha önce deneyimlemediğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Bu zor günleri birlikte yaşıyoruz ve birlikte aşacağız. Bugün yaptığımız 2,5 milyon TL’lik bağış umuyoruz ki salgınla mücadele kapsamında bazı yaraları sarar. Biz Aksa Enerji olarak geçmişte olduğu gibi bugün de halkımızın yanındayız, gelecekte de olmaya devam edeceğiz. Ülkemiz için daha sağlıklı ve güzel bir geleceği birlikte kuracağız.” ifadesini kullandı.