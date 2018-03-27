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AKP temsilcilikleri yasal mı?

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Bağımsızlık Yolu, ülkede bir süredir çeşitli bölgelerde şubeler açan AKP Kıbrıs Temsilciliği’nin yasal olarak kurulup kurulmadığını sordu

AKP temsilcilikleri yasal mı?
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Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın yasaları uygulamak konusunda gerekli hassasiyeti göstermediği veya AKP Temsilciliği ile ilgili konularda tutumunun yasalar çerçevesinde olmadığı yönünde bir kanaat oluşmasına neden olduğunu savundu.
Rahvancıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, bir süredir çeşitli bölgelerde şubeler açan halk tarafından da yasal statüsü merak edilen AKP Kıbrıs Temsilciliği ve AKP Gençlik Kolları’nın ülkede yasal olarak kurulup kurulmadığını merak ettiklerini kaydetti. 
Bu çerçevede, AKP Kıbrıs Temsilciliği ve Gençlik Kolları’nın hangi mevzuat uyarınca kurulduğu ve faaliyetleri ile, Bakanlıkça denetlenip denetlenmediği konusunda Bilgi Edinme Hakkı Yasası uyarınca 9 Şubat tarihinde İçişleri Bakanlığı’na bilgi edinme başvurusunda bulunduğunu ifade eden Rahvancıoğlu, İçişleri Bakanlığı’ndan taraflarına hiçbir yazılı cevap veya süre uzatma yazısı sunulmadığını belirtti.

Başka bir ülkenin siyasal bir partisinin ülkede nasıl ve ne çerçevede faaliyet yürütmekte olduğu sorusunun sadece kendilerinin değil, tüm Kıbrıslı Türklerin önem verdiği ve kaygı duyduğu bir konu olduğunu ileri süren Rahvancıoğlu, İçişleri Bakanlığı’nı yasalara uymaya ve görevini yapmaya davet etti. 
 

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