Yaklaşık 3.5 saat görüşen liderler, toprak ve mülkiyet konularını ele aldı. Akıncı,“Sonbahardan itibaren yılsonuna kadarki aylar önemli. Bu kararlılıkla ve niyetle devam ettiğimiz sürece, çözümün...

Yaklaşık 3.5 saat görüşen liderler, toprak ve mülkiyet konularını ele aldı. Akıncı,“Sonbahardan itibaren yılsonuna kadarki aylar önemli. Bu kararlılıkla ve niyetle devam ettiğimiz sürece, çözümün yıllar değil aylar içinde olabilecek” dedi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, müzakereler çerçevesinde dün, mülkiyet ve toprak konusundaki kriterlerin görüşüldüğünü belirtti.

Akıncı, sonbahardan itibaren yılsonuna kadarki ayların önemli olduğunu belirterek, bu kararlılık ve niyetle devam ettikleri sürece, çözümün yıllar değil aylar içinde olabileceğine dair inancını korumaya devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı’na dönüşünde saat 13.30’da basına açıklama yaptı.

Akıncı, dün temmuz ayının ikinci ve son toplantısının yapıldığını, görüşmenin olumlu bir havada geçtiğini, bir sonraki görüşmenin 1 Eylül’de yapılacağını kaydetti.

“MÜLKİYET VE TOPRAK KONUSUNDAKİ KRİTERLER GÖRÜŞÜLDÜ”

Akıncı, dünkü görüşmenin önce baş başa, daha sonra müzakereciler ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin katılımıyla ve son olarak tüm müzakere heyeti mensuplarının hazır bulunduğu bir toplantı şeklinde gerçekleştiğini ifade etti.

Toplantıda, bir önceki görüşmede varılan mutabakat üzerinden geçilerek teyit edildiğini, daha sonra da ağırlıklı olarak mülkiyet ve toprak konusundaki kriterler üzerinde görüş alışverişinde bulunulduğunu belirten Akıncı, liderler arası bir sonraki toplantının 1 Eylül’de yapılacağını söyledi.

“EYLÜLÜN İLK YARISINDA İKİ TOPLANTI”

Müzakereciler ve heyetleri ile teknik komitelerin ağustos ayı içinde toplantılarını yoğun biçimde sürdüreceklerini söyleyen Akıncı, liderlerin ise eylül ayının ilk yarısında iki toplantı yapması kararı aldıklarını belirtti. Akıncı, ilk toplantının 1 Eylül, ikinci toplantının da 14 Eylül tarihinde yapılacağını ifade etti.

“ÇÖZÜM YILLAR DEĞİL AYLAR İÇİNDE OLABİLİR”

Sonbahardan itibaren yılsonuna kadarki ayların önemli aylar olacağını söyleyen Akıncı, “Bu kararlılıkla ve niyetle devam ettiğimiz sürece, çözümün yıllar değil aylar içinde olabileceğine dair inancımı korumaya devam ediyorum” dedi.

Akıncı, “Temenni ederim ki; ülkemizde her iki toplumun da barış, huzur ve güven içinde yaşayabileceği, federal bir yapıyı, iki toplumlu, iki kesimli bir çerçevede inşa ederiz. Gelecek kuşaklarımız daha mutlu ve huzurlu bir adada yaşama fırsatı bulurlar” diye konuştu.

“OTHELLO’DA MÜZİK DİNLETİSİ”

Cumhurbaşkanı Akıncı, kültürel etkinlik çerçevesinde Rum lider Anastasiadis ile Othello Kalesi’nde yarın akşam müzik dinletisini izleyeceklerini de ifade etti.

Akıncı, etkinliğe BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin de katılacağını belirtti.