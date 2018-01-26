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Akıncı’nın talimatlarına uymama gibi bir durum olamaz

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Cumhurbaşkanı Akıncı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Algan’ı makamına çağırdı. Algan, Akıncı’nın talimatlarına uymama gibi bir durumun asla söz konusu olamayacağını vurguladı

Akıncı’nın talimatlarına uymama gibi bir durum olamaz
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tuğgeneral Tevfik Algan’ı kabul etti. 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın çağrısı üzerine, saat 12:00’de gerçekleştirilen görüşmede, 22 Ocak’ta Afrika Gazetesi ve Cumhuriyet Meclisi’ne yönelik yaşanan şiddet olayları ve gelecek açısından alınması gereken tedbirler ele alındı. 

Görüşmede konuşan Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Algan, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın talimatlarına uymama gibi bir durumun asla söz konusu olamayacağını vurguladı.  

Cumhurbaşkanı Akıncı da iç barışın ve toplumsal bütünlüğün korunması için başta emniyet güçleri olmak üzere bütün kurumlara büyük görevler düştüğünü belirterek, yurttaşın can ve mal güvenliğini korumanın devletin asli görevlerinden biri olduğunu, tüm makamların bu sorumluluk bilinciyle hareket etme zorunluluğunu vurguladı.  

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