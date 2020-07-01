Akıncılarlılar sınır kapısı açılmasını istiyor

Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros ve beraberindeki heyet köylerine sınır kapısı açılması talebiyle Başbakan Ersin Tatar’ı ziyaret etti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre Akıncılar’dan gelen heyeti kabul eden Başbakan Ersin Tatar, gerekli değerlendirmelerde bulunarak konuyu ilgili birimlerle istişare edeceğini kaydetti.

BARBAROS

Belediye Başkanı Hasan Barbaros, Güney’e geliş-gidişler için köylerine sınır kapısı açılması taleplerini içeren yazıyı Başbakan Ersin Tatar’a takdim etti.

Belediye Başkanı Hasan Barbaros önümüzdeki günlerde Akıncılar köyü ile bağı bulunanların katılımıyla “Akıncılar- Luricina Kapı Komitesi” kurulması için toplantı yapacaklarını da söyledi.

Sınır kapısının açılması konusunda kararlı olduklarını kaydeden Barbaros, seçim boykotu dahil her türlü eylemi yapma yönünde görüş birlikleri bulunduğunu da kaydetti.