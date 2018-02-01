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Akıncılar ve Çamlıköy'de sokaklar çiçeklendirildi

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Akıncılar ve Çamlıköy'de sokaklar çiçeklendirildi
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Cumhurbaşkanlığı Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi “Temiz Düşün” kapsamında Akıncılar ve Bağlıköy’de çevre düzenlemesi yapıldı. Akıncılar Belediyesi ve Bağlıköy Eko Turizm Gönüllüleri Derneği ile Cumhurbaşkanlığı’nın ortak çalışmasıyla köy sokakları çiçeklendirildi.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın eşi Meral Akıncı’nın da katıldığı Akıncılar’daki etkinlikte, belediye tarafından “temiz sokak” olarak belirlenen sokaklara ve köy meydanına çiçekler yerleştirildi. Meral Akıncı, yerel yönetimlerle yürütülen çalışmalarda belediyelerin talepleri doğrultusunda uygulamaların devam edeceğini belirtti.
Bağlıköy'de ise, köyün adına uygun olarak bölgede bağ alanları oluşturulacağı belirtilen açıklamaya göre, bağ için belirlenecek pilot bölgeye asma fidanları dikilecek. Proje kapsamında Bağlıköy’e harup, zeytin, çam fideleri de dikilecek.
Meral Akıncı Bağlıköy'deki etkinliğe de katıldı ve el ele verilerek her alanda başarının mümkün olabileceğini anımsattı.

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