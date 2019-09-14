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Akıncılar'a 6 Kg yağış

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Akıncılar’da, dün, metrekarede 6 Kg yağış kaydedildi.

Akıncılar'a 6 Kg yağış
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Meteoroloji Dairesi’nin dün yer yer görülen yağışlarla ilgili açıklamasına göre, Akıncılar’ı, 4 kg/m² ile Geçitkale izledi. Sandallar’da da 1 kg/m²’den az yağış oldu.

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