Akıncılar'a 6 Kg yağış

Akıncılar’da, dün, metrekarede 6 Kg yağış kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nin dün yer yer görülen yağışlarla ilgili açıklamasına göre, Akıncılar’ı, 4 kg/m² ile Geçitkale izledi. Sandallar’da da 1 kg/m²’den az yağış oldu.