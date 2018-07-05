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Akıncı’dan NEU Islanders ekibine tebrik

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu yıl Kanada’nın Montreal kentinde düzenlenen Robo Cup 2018 Robotlararası Futbol Dünya Kupası’nda Dünya Şampiyonluğu’nu elde eden Yakın Doğu Üniversitesi Robotik Futbol Takımı NEU Islanders üyelerini kabul etti.

Akıncı’dan NEU Islanders ekibine tebrik
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Ziyarette, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel ile Robot Futbol Takımı ekibi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya Yakın Doğu Üniversitesi 3D Laboratuarında mekanik ve elektronik tasarımları yapılan ve yapay zeka kodlamaları % 100 Yakın Doğu Üniversitesi tarafından geliştirilen Robot Futbol Takımının dünya şampiyonluğuna giden yolunu anlattı.

Ziyarette ayrıca, 2050 yılında düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupasında şampiyon olacak takımla, Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takımının bir dostluk maçı yapabilmenin hedef olarak belirlendiği de ifade edildi.

Ayrıca, Yakın Doğu Üniversitesi Robotik Laboratuvarında geliştirilen Bioyazıcı ile organ, deri, kıkırdak ve kemik üretileceği açıklandı.

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