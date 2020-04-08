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Akıncı’dan, Johnson’a geçmiş olsun mesajı

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CumhurbaşkanıAkıncı, korona virüsten hastahaneye kaldırılan Birleşik Krallık Başbakanı Johnson’a geçmiş olsun dileklerini iletti

Akıncı’dan, Johnson’a geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, korona virüsten rahatsızlanıp hastahaneye kaldırılan Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson’a geçmiş olsun dileklerini iletti. 
Dün İngiltere Yüksek Komiseri Stephen Lillie ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Akıncı, şahsı ve Kıbrıs Türk halkı adına geçmiş olsun dileklerinin Johnson’a iletilmesini rica etti. Başbakanın durumunun stabil olduğunu duyuran Yüksek Komiser Lillie Cumhurbaşkanı’na teşekkür ederek, mesajı ileteceğini belirtti.
 

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