Akıncı’dan ‘devre dışı’ sitemi

Rum lider Anastasiadis ile TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun New York'ta gizlice görüştüğü, Rum Hükümet Sözcüsü tarafından doğrulandı. Ancak Rum Sözcülüğü, görüşmenin içeriğiyle ilgili ayrıntı verilmeyeceğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Akıncı ise bu konudaki rahatsızlığını dile getirdi. Akıncı “Bu görüşmeler süreklilik arz ederse ve Türkiye ile Rum tarafı müzakere ediyor noktasına gelirse rahatsız olurum” dedi. 15 Ekim sonrası Anastasiadis ile görüşmeyi arzu ettiğini ifade eden Akıncı “Federal modelde değişiklik düşüncesi varsa görüşmede öğreneceğim” diye konuştu.

“Bu görüşmeler sürerse rahatsız olurum”

Cumhurbaşkanı Akıncı, 15 Ekim sonrası Anastasiades ile görüşmeyi arzu ettiğini ifade etti. Çavuşoğlu ve Anastasiades görüşmesine sitem eden Akıncı “Bu görüşmeler süreklilik arz ederse rahatsız olurum” dedi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümeti oluşturan siyasi partilerin genel başkanlarını kabul etti.

Akıncı bugün de Meclis’teki muhalefet partileri UBP ve YDP’nin başkan veya temsilcileriyle görüşecek.

Görüşme sonrası basına açıklama yapan Akıncı, New York temasları ve yaptığı görüşmeler ile ilgili hükümet ile bilgi paylaştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs raporunun BM Genel Kuruluna sunulacağı 15 Ekim sonrası Rum Lider Nikos Anastasiades ile görüşmeyi arzu ettiğini ifade ederek, “Bu adanın geleceğine, adanın geleceğinin nasıl şekilleneceğine ilişkin kendisiyle konuşmak arzusundayım. Bu bizim sorumluluğumuzdur, bu adada daha iyi daha güzel bir gelecek yaratmak hepimizin ortak sorumluluğudur” dedi.

Akıncı, “Türkiye ile Rum tarafının gayri resmi görüşme yapması” ile ilgili olarak da, “Benim itirazım bu görüşmeler gayri resmi olsa da süreklilik arz ederse ve ‘Türkiye ile Rum tarafı müzakere’ ediyor noktasına gelirsedir… Bundan Kıbrıs Türk halkı da ben de seçilmiş Cumhurbaşkanı olarak rahatsız olurum bunu da saklamam.” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri ile yararlı bir görüşme yaptığını fakat BM Genel Sekreterinin Kıbrıs'taki taraflarla görüşmelerde bulunması için yetkilendirdiği üst düzey BM yetkilisi Jane Holl Lute'un raporunun tamamlanmadığından bunu görüşme fırsatı bulamadığını kaydetti.

Dün Lute ile telefonda görüştüğünü kaydeden Akıncı, o raporun tamamlandığını ve Genel Sekretere verildiğini, 15 Ekim’de de BM Güvenlik Konseyine sunulacak Kıbrıs raporunda bu görüşlerin yer alacağına inanç belirterek, 15 Ekim’de yeniden değerlendirme yapabileceğini dile getirdi.

ANASTASİADİS İLE GÖRÜŞME ÇOK UZAK OLMAYAN BİR TARİHTE OLABİLİR

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, dün görüştüğü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile Derinya ve Aplıç kapılarının bir an önce açılması konusunu değerlendirdiklerini ifade ederek, iki lider olarak bir araya gelmelerinin mümkün olduğunu, 15 Ekim sonrası Kıbrıs raporunun açıklanmasıyla bunun çok uzak olmayan bir tarihte gerçekleşmesini arzu ettiğini kaydetti.

Akıncı, görüşmede, hem Derinya ve Aplıç kapılarının açılış gününü birlikte tespit edip kamuoyuna duyurma hem de adanın geleceğine ilişkin BM’de açıklanacak raporu da değerlendirerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunmaları ve adanın geleceğinin nasıl şekilleneceğini konuşmalarını arzu ettiğini, bunun sorumlulukları olduğunu vurguladı.

Bu adada daha iyi ve güzel bir gelecek yaratmanın sorumlulukları olduğunu ifade eden Akıncı, “Önümüzdeki günler hareketli geçecek bize göre, biz üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz” dedi.

“FEDERAL MODELDE DEĞİŞİKLİK DÜŞÜNCESİ VARSA GÖRÜŞMEDE ÖĞRENECEĞİM”

Soruları da yanıtlayan Akıncı, Rum lider ile görüşmeleri halinde Rum tarafında son günlerde çıkan bazı haberleri de sorma ve değerlendirme fırsatı bulacağını ifade ederek, şöyle devam etti:

“Şu anda varılan mutabakatlar merkezde federal hükümete verilecek yetkilerin artıkları kurucu devletlerdedir. Birçok alanda. Kurucu devletlerin yetki alanları içerisinde uluslararası anlaşmalar yapmaları da öngörülüyor.

Merkezi yönetim için öngörülen hangi alanları kurucu devletlere aktarma düşüncesi var bilmiyorum, yorum yapamam buluşunca bu konuları konuşma fırsatımız olacak.

Bu konuda yıllar önce sayın Klerides’in bilinen görüşleri var; merkezde yetkiler ne kadar çok olursa iki taraf arasında sürtüşme artar o yüzden merkezde yetkiler daha az kurucu devletlerde daha çok olmasını savunuyordu bu yanlış bir şey değil. Müzakereler sürerken merkezi yetkiler artırılmaya çalışıldı şimdi tersi görülüyor. Sosyal içerikli görüşme ortamı bulursak bunları değerlendireceğiz.”

TÜRKİYE-RUM KESİMİ TEMASI

Rum lider ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı’nın görüşmesi ve yapılan “Akıncı devre dışı kaldı” yorumlarının sorulması üzerine Akıncı şunları söyledi:

“Sayın Çavuşoğlu bize gayri resmi buluşup niyet araştırması yapabileceğini söylemişti biz bunun çok mahsurlu olacağını değerlendirmedik, bir iki defa görüşürsünüz bunda sorun yoktur, ama benim itirazım süreklilik arz ederse ve Türkiye ile Rum tarafı müzakere ediyor noktasına gelirse bundan Kıbrıs Türk halkı da ben de seçilmiş Cumhurbaşkanı olarak rahatsız olurum bunu da saklamam.

Böyle bir şey yapılacaksa bu bütün taraflar arasında 4 taraf arasında yapılabilir. Rum lider Ankara’yı da ziyaret eder ama biz de Atina’ya gidebiliriz. Müzakerecilerde olduğu gibi… Mütekabiliyet önemli, bir iki defa buluşulur ama süreklilik arz ederse bu kabul edilebilecek bir şey olmaz.”

“SİYASİ PARTİ BAŞKANLARININ BULUŞMASINDA SAKINCA YOK”

Akıncı, siyasi parti başkanlarının muhataplarıyla görüşebileceğini, bu temasların yararlı olduğuna işaret ederek, fikir alışverişinin yararı olduğunu zararı olmadığını vurguladı.

Akıncı, halktan aldığı yetki ile görevini sürdürdüğünü, bundan sonra ne şekilde evrileceğini göreceğini ifade ederek, “Bu adada barış huzur içinde bir gelecek istiyoruz. Statükonun devamını istemiyoruz, BM çerçevesi dışına çıkmamalıyız, BM bu olayın içinde olacaktır olmalıdır, önümüzdeki günlerde daha iyiye gitmek için var gücümüzle çalışacağız tüm taraflar da destek olmalı. BM Genel Sekreteri de bizi görüyor anlıyor her şeyin farkındadır.”