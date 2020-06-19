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Akıncı'dan Aytaç Çaluda'ya veto

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Akıncı'dan Aytaç Çaluda'ya veto

Başbakan Ersin Tatar’ın Turizm Bakanı Ünal Üstel yerine Kutlu Evren’i atamasına onay veren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Çalışma Bakanlığı için önerilen Aytaç Çaluda için veto hakkını kullandı.

Konuyla ilgili Başsavcı Sarper Altıncık ile görüşen ve bu konuda Başsavcının görüşünü alan Cumhurbaşkanı Akıncı, Çaluda hakkında devam eden soruşturmalar nedeniyle atamayı onaylamadı.

Mustafa Akıncı, veto kararını Başbakan Ersin Tatar’a iletti.  Akıncı’nın vetosu ile Tatar'ın nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu.

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