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“Akıncı yüzünden iş yapamaz duruma geldik”

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Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Aşıkoğlu, Türkiye yetkilileri ile yaptıkları her toplantıda “Akıncı onu demek istemedi, şöyle demek istedi, böyle demek istedi” açıklaması yapmaktan iş yapamaz duruma geldiklerini söyledi

“Akıncı yüzünden iş yapamaz duruma geldik”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, İngiliz The Guardian gazetesine verdiği röportajdaki ifadelerine tepkiler devam ediyor.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın herkesin cumhurbaşkanı olduğunu hatırlattı, Akıncı’nın yaptıklarının herkesi etkilediğini vurguladı.

Akıncı’nın söylemleri yüzünden üste düzey yöneticiler olarak iş yapamaz hale geldiklerinin altını çizen Aşıkoğlu, Türkiye yetkilileri ile yaptıkları her toplantıda “Akıncı onu demek istemedi, şöyle demek istedi, böyle demek istedi” açıklaması yapmaktan iş yapamaz duruma geldiklerini söyledi.

Akıncı’nın Türkiye’deki bütün algıyı değiştirdiğine dikkat çeken Şahap Aşıkoğlu “Sen benim ita amirimsin ve psikolojik olarak benim iş yapmamı engelliyorsun” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya edilen her lafın her hakaretin Kıbrıs Türk halkına geldiğine dikkat çeken Aşıkoğlu “Ne vilayet, ne yama” söyleminin şuan için geçerli bir söylem olduğunu Hatay ve Kırım’dan bahsetmenin nedenini sorguladı.

Aşıkoğlu “Biz şu anda bir kamu görevlisi olarak “Ne vilayet, ne yama” söylemi benim için doğru vizyondur. Bu ülkedeki yüzde 99 insan için de doğru vizyondur. Bu bize neden yetmiyor da Hatay’dan bahsediyoruz, Kırım’dan bahsediyoruz. “Ne vilayet ne yama” herkes bu söylemin arkasındadır. Aksini söyleyen var mıdır? Bu bize neden yetmiyor. Benim sorum budur” dedi.

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