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“Akıncı, yetkilerini aştı”

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Bağımsızlık İttifakı, Cumhurbaşkanı Akıncı’yı “hükümetin bilgi ve onayı olmadan Rum tarafından tıbbi malzeme talebinde” bulunduğu gerekçesiyle eleştirdi.

“Akıncı, yetkilerini aştı”

Bağımsızlık İttifakı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı “hükümetin bilgi ve onayı olmadan Rum tarafından tıbbi malzeme talebinde” bulunduğu gerekçesiyle eleştirdi.

Bağımsızlık İttifakı yazılı açıklamasında, KKTC’nin Cumhurbaşkanı makamında bulunan kişinin, Anayasa’nın öngördüğü yetkileri kapsamında görevini yürütmek zorunda olduğunu savundu.

Cumhurbaşkanı’nın yetki ve görevlerinin Anayasa ile belirlendiği ifade edilen açıklamada, Cumhurbaşkanı’nın Anayasa’nın kendine verdiği yetkileri aştığı ve Rum tarafından tıbbi malzeme talep etmesiyle “devlet veya kamu kuruluşlarının işini yüklenmiş” olduğu savunuldu.

Cumhurbaşkanı’nın, hükümetin bilgi ve onayını almadan Rum hükümetinden yapmış olduğu yardım talebi ile “devletin bütünlüğünü temsil etme görevini” de açıkça ihlal ettiğini iddia eden Bağımsızlık İttifakı, Cumhurbaşkanı’nın; anayasal görev ve yetkilerine gereken hassasiyeti göstermesi gerektiğini ifade etti.

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