Akıncı ve Tatar’dan bir atışma daha

Akıncı ve Tatar, ‘ayar’ krizinin ardından önceki akşam ilk kez bir “Velespit” temalı sergide buluştu. Tatar konuşmasında “Bizden geçti, Cumhurbaşkanı’ndan da yavaş yavaş geçiyor” derken, Akıncı ise “Sevgili Başkanımız fazla heyecanlanmasın benden kolay kolay geçmez” yanıtı verdi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ersin Tatar, ‘ayar’ krizinin ardından önceki akşam ilk kez bir açılışta buluştu.

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) ile Telsim’in birlikte düzenlediği “Çocuk Gözüyle Bir Sevdadır Velespit“ temalı fotoğraf yarışmasının sergi açılışı ve ödül töreni önceki akşam yapıldı.

Vehit Güney Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen törende konuşan Başbakan Ersin Tatar, konuşmasında “Bizden geçti, Cumhurbaşkanı’ndan da yavaş yavaş geçiyor” derken, Akıncı ise “Sevgili Başkanımız fazla heyecanlanmasın benden kolay kolay geçmez” yanıtı verdi.

Her iki siyasinin de bu söylemleri, hükümetin kurulduğu ilk gün yaşanan ‘ayar’ tartışmaları sonrası alev alan gerginliğin sürdüğü yorumlarına neden oldu.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar konuşmasında, kendi zamanlarında bisikletin çok yaygın olduğunu ve son dönemde öneminin yeniden hatırlanmaya başlandığını belirtti ve bir süredir Lefkoşa’da hizmete giren bisikletlerin tüm bölgelere yayılmasını temenni etti.

Artık cep telefonlarıyla fotoğraf çekme şansına sahip olan gençlerin bu sanatı cep telefonlarıyla öğrenerek ilerletme imkanına sahip olduğunu hatırlatan Tatar, cep telefonlarıyla tecrübe amaçlı çekilen fotoğrafların bile tarihe mal olabileceğini kaydetti.

Tatar konuşmasının sonunda ise, “Bizden geçti, Cumhurbaşkanı’ndan da yavaş yavaş geçiyor KKTC sizlere emanet” dedi.

AKINCI

Tatar’ın ardından söz alan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise, son dönemde sürekli çocuklarla birarada olduğunu belirterek, dün de çocukları Cumhurbaşkanlığında misafir ederek çevre konusunu değerlendirdiklerini söyledi.

Yarışmaya katılan tüm çocukları canı gönülden kutladığını söyleyen Akıncı, “kazanmak ödül almak değil katılmak önemli en büyük ödül katılabilmek” dedi.

Akıncı, velespitin hayatlarının önemli bir köşesini kapsadığını, öğrenene kadar birçok defa düşüp yaralandıklarını anlatarak, “bu araç sadece çocuklukta kullanılmamalı günlük yaşamın da parçası olmalı” dedi.

Akıncı, “Bisiklet Avrupada çok yaygın biz de Avrupalı olmak istediğimize göre o değerleri de kendi içimizde yaşatmayı bilmemiz lazım” dedi.

FODER’in fotoğraf sanatı için önemli adımlar attığını söyleyen Akıncı, fotoğraf sanatına ilgi duyan çocukların ve gençlerin sadece bakmayı değil görmeyi de öğrendiğini vurguladı.

Akıncı konuşmasını, “Sevgili Başkanımız fazla heyecanlanmasın benden kolay kolay geçmez çünkü gençlerle çocuklarla bir aradayım” diyerek sonlandırdı.