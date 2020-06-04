banner411
banner69
Kupada yarı final eşleşmeleri belirlendi
Kupada yarı final eşleşmeleri belirlendi
97 0
Böyle görev yeri mi olur?
Böyle görev yeri mi olur?
247 0
 
THY uçuşlarında iki yeni önlem
THY uçuşlarında iki yeni önlem
140 0
Ordu, ABD'nin kalbine indi
Ordu, ABD'nin kalbine indi
51 0
Formula 1’de sezon Avusturya’da başlıyor
Formula 1’de sezon Avusturya’da başlıyor
34 0
35 0
George Floyd'un son sözleri gökyüzünde
George Floyd'un son sözleri gökyüzünde
51 0
banner460

Akıncı ve Tatar sınır kapıları konusunu görüşüyor

banner27

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Ersin Tatar, Güney Kıbrıs’la olan sınır kapılarının açılması konusunu görüşmek üzere bir araya geldi.

Akıncı ve Tatar sınır kapıları konusunu görüşüyor

 

Başbakan Ersin Tatar’ın talebi üzerine gerçekleşen görüşme, saat 14.00’te başladı.
Akıncı ile Tatar’ın baş başa yaptığı görüşmenin ardından, hem Akıncı’nın hem de Tatar’ın açıklaması yapması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı iki taraf arasındaki geçiş kapılarındaki son durumu görüşmek üzere Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi Cuma gün saat 11:00’de Cumhurbaşkanlığı'nda toplantıya davet etmişti. Cumhurbaşkanı Akıncı aynı zamanda gerektiğinde görüşlerine başvurulmak üzere İki Toplumlu Sağlık Komitesinin Kıbrıslı Türk eş başkan ve üyelerinin de toplantıda hazır bulunmasını istemişti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.