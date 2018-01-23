banner107
4 0
17 yıllık rekor tarih oldu
17 yıllık rekor tarih oldu
26 0
 
70 0
Pulya, dum dum kurşunu kurbanı
Pulya, dum dum kurşunu kurbanı
85 0
66 0
Hamitköy Barajı’nda yarışacaklar
Hamitköy Barajı’nda yarışacaklar
75 0
16 0

Akıncı, Polis Genel Müdürü'nü çağırdı

banner27

Akıncı, Polis Genel Müdürü'nü çağırdı
banner137

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu sabah Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nu Cumhurbaşkanlığı’na çağırarak görüştü. Görüşmede, dünkü olaylarda yaşanan güvenlik zafiyeti ele alındı.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.