Cumhurbaşkanı Akıncı, mülkiyetle ilgili yolun başında olduklarını söyledi ve “Müzakere masasında harita, yüzdelik veya tek bir köy adı konuşulmadı. Günü ve saati geldiğinde konuşulacak”...

Cumhurbaşkanı Akıncı, mülkiyetle ilgili yolun başında olduklarını söyledi ve “Müzakere masasında harita, yüzdelik veya tek bir köy adı konuşulmadı. Günü ve saati geldiğinde konuşulacak” dedi







“Bulunacak çözümde hem kendi hakkımızı koruyacağız, hem de karşı tarafın hakkına saygı duyacağız. Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü, eşitliği ve güvenliği literatürümdeki üç önemli konudur. Ben, halkımın haklarını savunmak için seçildim. Kimse endişe etmesin”







Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, mülkiyetle ilgili yolun başında olduklarını söyledi. Bu konuda bilgi kirliliği yaratıldığına işaret eden Akıncı, “Müzakere masasında harita, yüzdelik veya tek bir köy adı konuşulmadı…Günü ve saati geldiğinde konuşulacak…Henüz zamanı gelmiş değil…” dedi.

Akıncı, Kıbrıs Türk halkını tehlikeye düşürecek, hak etmediği çerçevede yaşamaya itecek tek bir adım atmayacağını vurgulayarak, “Halkın huzur içinde olmasını istiyorum” ifadesini kullandı.

Mehmet Özkardaş başkanlığındaki Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) heyetini kabulünde Kıbrıs konusunda açıklamalarda bulunan Mustafa Akıncı, 47 yıldır süren müzakere sürecinin 3’üncü ayında olduğunu söyledi. Akıncı, “İnsanımız Kıbrıs sorununda bir yere varılacağına inanıyor. Mutluyum” dedi.



“MÜZAKERE SÜRECİ GELECEĞİMİZDİR…”

“Müzakere süreci ve bu konudaki gelişme bizim geleceğimizdir” diyen Akıncı, süreçle ilgili birinci ağızdan görüş talep edilmesinin doğal olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, önümüzdeki hafta hükümeti ve Meclis’te temsil edilen siyasi partileri bilgilendireceğini; bu Çarşamba sabahı da basın-yayın kuruluşlarından temsilcilerle toplantı yapacağını belirtti.

Sivil toplum için de bir platform oluşturulacağını belirten Akıncı, Meclis Başkanı Sibel Siber ile de görüştüğünü ve önümüzdeki ay milletvekilleriyle Meclis’te bir araya geleceğini kaydetti.

“Kıbrıs sorunun 2 tarafın yararına çözülebilmesi” konusuna verdiği önemden söz eden ve 11 Şubat Ortak Metni’ne sadık olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, müzakerelere bu konuda teyit alındıktan sonra başlandığını anımsattı.



“AB NORMLARININ BENİMSENMESİ, İKİ KESİMLİLİKTEN VAZGEÇMEK DEĞİL”

11 Şubat metninde “AB normları ve ilkelerine” de atıfta bulunulduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “AB normlarının benimsenmesi, iki kesimlilikten vazgeçildiği anlamına gelmiyor” dedi.

Süreçteki birkaç önemli prensip ve AB’ın süreçteki yerine ilişkin tartışmalara değinen Akıncı, “Bu BM sürecidir. AB temsilcisi 2012’de vardı. Aynı kişi yeniden tayin edildi. Teknik ve uzmanlık bilgisi sürecek” ifadesine yer verdi.



“BASINDA BİLGİ KİRLİLİĞİ…”

“ ‘Akıncı ile Anastasiadis anlaşacak, bu iş bitecek’ şeklinde bir bilgi kirliliği var. 11 Şubat metninde ‘iki liderin anlaşması esastır’ ifadesi var ama bu konuda kararı halk verecek” diyen Akıncı, referanduma kadar halka yeterli zamanın verileceğini ve bu konunun enine boyuna anlatılıp, konuşulacağını söyledi.



“HALKIN ONAYINI ALMAYAN BİR ANLAŞMA SAĞLAM OLAMAZ”

Kıbrıslı Türklerin özgürlüğünün, eşitliğinin ve güvenliğinin literatüründeki 3 önemli konu olduğuna ve bu konuda sözünde duracağını vurgulayan Mustafa Akıncı, halkın onayını almayan bir anlaşmanın sağlam bir anlaşma olamayacağını ifade etti.



“MÜLKİYETLE İLGİLİ YOLUN BAŞINDAYIZ”

“Böyle bir anlaşma bulabilir miyiz? Bulabiliriz” diyen Mustafa Akıncı, kapsamlı çözüm ve güven artırıcı önlem konularına da değinerek, mülkiyetle ilgili yolun başında olduklarını söyledi.

Güney Kıbrıs’ta bir gazetenin köy isimleri yayımladığını ve kuzeydeki bazı gazetelerin de bunu ön plana çıkardığını ifade eden Akıncı, “Rum basınında uydurma haberler var. Biz de bu nedenle hak etmediğimiz çerçevede suçlanıyoruz. Müzakere masasında harita, yüzdelik veya tek bir köy adı konuşulmadı…Günü ve saati geldiğinde konuşulacak…Henüz zamanı gelmiş değil…” dedi.

Bu konuların en sona bırakılmasının bir amacı olduğunu da söyleyen Akıncı, spekülasyonlara işret etti.



“ORTAYA ÇIKACAK PAKET HALKA SUNULACAK…”

Konuşmasında, “bütün konuların her başlığında anlaşmaya varılması” yönündeki prensip kararını da hatırlatan Akıncı, “Ortaya çıkacak paket halka sunulacak” dedi.

Birincil hukuk konusunda da değinen Mustafa Akıncı, “Anlaşmanın mahkemelerde delinmesini istemiyoruz. Bu konu konuşuluyor” dedi.



“MÜZAKERELERDE CİDDİ SAFHA”

Müzakerelerde ciddi bir safhaya gelindiğini ifade eden Akıncı, Kıbrıslı Türklerin haklarının yıllardır çiğnendiğini kaydetti. Akıncı, “uluslararası hukukta yer almak”, “haksız ambargoları aşmak” ve “karşı tarafın haklı olduğu noktaları görmek” konularına verdiği öneme işaret etti.

“Daha önümüzde bir yol var” diyen Akıncı, Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmak için seçildiğini kaydederek, “Kimse endişe etmesin” çağrısını yineledi.



“SİZİ O NOKTAYA GÖTÜRÜNE KADAR….”

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bulunacak çözümde hem kendi hakkımızı koruyacağız, hem de karşı tarafın hakkına saygı duyacağız. Anlaşmayı tasdikleyip, onaylayacak olan halktır. Sizi o noktaya götürene kadar üzerime düşeni yapacağım…”



ÖZKARDAŞ: “GÖRÜŞMELERE DESTEK VERİYORUZ”

KAMU-SEN Başkanı Mehmet Özkardaş ise konuşmasında, Kıbrıs'ta sürdürülen kalıcı çözüm müzakerelerinin “Federal Kıbrıs” ortaklık devletiyle sonuçlanmasını istediklerini vurguladı.

11 Şubat 2014 mutabakat metninden sapılmaması gerektiğini vurgulayan Özkardaş, “KAMU-SEN olarak Mustafa Akıncı liderliğinde sürdürülen görüşmelere destek veriyoruz” dedi.

Rum basınında yer alan bazı haberlerin halkın kafasında soru işareti yarattığını ifade eden Özkardaş, “Garantörlük” “AB temsilcisinin müzakere masasındaki yeri”, “Sarih çoğunluk hakkı”, “İkamete sınırlama”, “AB'nin birincil hukuku” ve “Mülkiyet” gibi konularda Akıncı’ya sorular yöneltti.

Özkardaş, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan halkı bilgi kirliliğine mahkum etmeden, konuların istismar edilmesini önleyecek doyurucu açıklamaları zamanında yapmasını istedi.