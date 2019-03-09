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Akıncı, kadın çalışanları kutladı

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle, Cumhurbaşkanlığı kadın çalışanlarını ziyaret ederek, kutladı.

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Akıncı, kadın çalışanları kutladı
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Cumhurbaşkanı Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, kadın çalışanları ziyaretinde, “8 Mart’ın yıllardır verilen mücadeleyle kadın gücünün ve ruhunun bugüne taşınmasının kutlandığı bir gün olduğunu” ifade etti.
 

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