Akıncı, kadın çalışanları kutladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle, Cumhurbaşkanlığı kadın çalışanlarını ziyaret ederek, kutladı.



Cumhurbaşkanı Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, kadın çalışanları ziyaretinde, “8 Mart’ın yıllardır verilen mücadeleyle kadın gücünün ve ruhunun bugüne taşınmasının kutlandığı bir gün olduğunu” ifade etti.

