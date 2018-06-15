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Akıncı halkla bayramlaştı

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Akıncı halkla bayramlaştı
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, devlet ve hükümet yetkilileri ile halkın bayram tebriğini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı ile birlikte Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirdiği Ramazan Bayramı tebrik kabulü, saat 10.00’da başladı

 Bayramlaşmaya, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman,  Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, komutanlar, bazı siyasi parti başkanları, bazı bakanlar, milletvekilleri, askeri ve sivil erkan ile kurum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı

 Bayramlaşmaya gelen çocuklara çeşitli  hediyeler verildi.

Bayramlaşmanın ardından Cumhurbaşkanlığı bahçesinde kokteyl de yer aldı.

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