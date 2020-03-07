banner411
banner69
GAÜ’den aldığınız karkasın değerini kim belirledi ?
GAÜ’den aldığınız karkasın değerini kim belirledi ?
33 0
“500 yataklı hastane yetmez”
“500 yataklı hastane yetmez”
53 0
 
Çetinkaya’nın acı kaybı
Çetinkaya’nın acı kaybı
189 0
Özok’un talihlisi, aracına kavuştu
Özok’un talihlisi, aracına kavuştu
74 0
Gönyeli’nin serisi bitti
Gönyeli’nin serisi bitti
32 0
Dr. Küçük Müzesi İsmet İnönü'nün torununu ağırladı
Dr. Küçük Müzesi İsmet İnönü'nün torununu ağırladı
201 0
Hasta maskesi mi yoksa altın külçesi mi satın alınıyor anlamadık
Hasta maskesi mi yoksa altın külçesi mi satın alınıyor anlamadık
109 0
banner374

Akıncı, Fransız elçiden destek istedi

banner27

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, tek taraflı kararla kapatılan 4 geçiş kapısının yeniden açılmasına yönelik girişimleri devam ediyor.

Akıncı, Fransız elçiden destek istedi

Akıncı, Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont ile dün yaptığı görüşmede, 4 geçiş kapısının bilimsel zeminden yoksun bir şekilde tek taraflı kararla kapatılması yanlışının düzeltilmesi çabalarına katkı istedi.

Fransa Büyükelçisi Dumont’a tek yanlı kararın yarattığı olumsuzlukları anlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, AB’nin kurucu ve önemli ülkelerinden biri olan, aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi Daimi üyesi Fransa’nın, BM ve AB felsefesine de aykırı bu yanlış kararın bir an önce düzeltilmesi için katkı yapmasının önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşmede İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin koronavirüs gündemli 3 toplantısında da, geçiş kapılarında değil, Kıbrıs’ın deniz ve hava limanlarında tedbir alınmasının gerekli olduğu sonucuna varıldığını da anımsattı.

Cumhurbaşkanı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen’e de bu yanlıştan dönülmesini sağlamak amacıyla görüşlerini içeren kapsamlı birer mektup göndermişti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.