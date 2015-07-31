Akıncı, Eide'yle biraraya geldi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yle biraraya geldi. Cumhurbaşkanlığı’nda saat 09.30’da başlayan görüşmede Eide’ye BM Genel Sekreteri’nin...

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yle biraraya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 09.30’da başlayan görüşmede Eide’ye BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Lisa Buttenhaim ile BM heyeti; Cumhurbaşkanı Akıncı’ya ise, Kıbrıslı Türk Müzakereci Özdil Nami, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Erhan Erçin ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Temsilcisi Barış Burcu eşlik ediyor.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda bugüne kadar Kıbrıslıların eline daha iyi bir şans geçmediğine inandığını ve bundan sonra da geçeceğinden emin olmadığını vurguladı.

BM Güvenlik Konseyi’nin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiades’e desteğine dikkat çeken Eide, konseyin Liderlere yönelik destek ve takdiriyle çözüm fırsatının değerlendirilmesi gerektiği hususunu da içeren bir kararı oy birliğiyle yayımladığını söyledi.

BM Güvenlik Konseyi’nin herhangi bir konuda oy birliği içerisinde olmasının çok nadir olduğunu dile getiren Eide, dünyadaki en yüksek organdan destek alındığı gerçeğinin “çok olumlu ve eşsiz” olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide yaklaşık 2 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan görüşme sonrasında Eide kısa bir açıklama yaptı ve basının sorularını yanıtladı.

Eide, Kıbrıs sorununda çok dinamik bir süreç içerisinde olunduğunu, Liderlerle ve müzakerecilerle sık bir araya geldiklerini kaydetti ve bu görüşmelerin her iki tarafın da durumu nasıl gördüğü, önümüzdeki ayları nasıl organize edebilecekleri konusunda bilgi edinmesi açısından çok yararlı olduğunu ifade etti.

Hangi noktada olunduğuyla ilgili çok kapsamlı zengin ve olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Eide, ağustos ayında verecekleri aranın ardından neler yapacaklarını ve eylül ayını nasıl organize edeceklerini konuştuklarını anlattı.

Eide, bir hafta kadar önce BM Güvenlik Konseyi’ni Kıbrıs konusunda bulunulan noktayla ilgili bilgilendirdiğini ve Güvenlik Konseyi’nin tüm üyelerinin Kıbrıs’taki Liderlere çok güçlü bir cesaret ve destek verdiğini ifade etti.

Eide, Güvenlik Konseyi üyelerinin Akıncı ve Anastasiades’i yaptıkları harika işten dolayı takdir ettiğini ve onlara var olan çözüm fırsatının değerlendirilmesinin zamanının geldiğini hatırlattıklarını vurguladı.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide, önceki gün de Güvenlik Konseyi’nin bunları yazı olarak içeren bir karar aldığını kaydetti ve bunun oy birliği içe yapıldığına dikkat çekti.

“GÜVENLİK KONSEYİ’NİN OY BİRLİĞİ ÇOK NADİR… YILDIZLAR KIBRISLILARIN ETRAFINDA…”

BM Güvenlik Konseyi’nin herhangi bir konuda oy birliğiyle karar almasının çok nadir görüldüğünü dile getiren Eide, dünyadaki en yüksek organdan destek alındığı gerçeğinin çok olumlu ve eşsiz olduğunu belirtti.

Eide, “Bu durum yıldızların Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili olarak Kıbrıslıların etrafında olduğunu konfirme eder” dedi.

Ancak Kıbrıs sorununu çözecek olanın Kıbrıslılar olduğunu da vurgulayan Eide, bunu yıllar boyunca hep başkalarının yapmaya çalıştığını fakat yapamadığını dile getirdi. Eide, bu sefer Kıbrıslı Türkler ile Rumların eline çözme şansı düştüğünü söyledi.

Eide, bugüne kadar Kıbrıslıların eline daha iyi bir şans geçmediğine inandığını ve bundan sonra da geçeceği konusunda emin olmadığını kaydetti.

“İKİ KESİMLİLİKLE İLGİLİ SÖYLEMLER KESİNLİKLE YANLIŞ”

Son zamanda basında yer alan, "iki kesimlilik ve iki toplumluluğun daha önceki anlaşma taslaklarında olduğu kadar güçlü olmayacağı" yönündeki söylemelerle ilgili açıklama yapmak istediğini söyleyen Eide, bunun kesinlikle yanlış olduğunu kaydetti.

Eide, yürütülen müzakerelerin iki kesimli ve iki toplumlu bir federasyon yaratmaya yönelik olduğunu, bunun Avrupa İlkeleri ve Liderlerin 11 Şubat 2014’te yayımladığı ortak deklarasyonla da paralellik taşıdığını ve hiçbir değişikliğe uğramadığını ifade etti.

Anlaşmanın hiçbir şekilde dokunulmadan iki toplumlu, iki kesimli ve Avrupalı olacağını ve bunların “ya o, ya bu” şeklinde değil hep beraber olacağını da anlatan Eide, bu unsuların her birinin çok ve eşit öneme sahip olduğunu da vurguladı.