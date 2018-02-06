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Akıncı'dan, Lütfiye Özipek'e destek sözü

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Akıncı'dan, Lütfiye Özipek'e destek sözü
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 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “O Ses Türkiye” isimli yarışma programında birinci gelen Lütfiye Özipek’i kabul etti.

Kabulde konuşan Akıncı, “Lütfiye’nin bu büyük başarısından büyük mutluluk duyduk kendisini canı gönülden kutluyoruz.” dedi. Sözlerinin toplumun duygularının ifadesi olduğunu kaydeden Akıncı, Özipek’in başarılarının devamını diledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Özipek’e her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Lütfiye Özipek de konuşmasında ülkede pop müzik eğitimi konusunda eksiklik yaşandığını kaydederek bu konuda gerekenin yapılmasını istedi.

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