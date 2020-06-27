Akıncı'dan Lefke'ye ziyaret

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lefke’yi ziyaret ederek yurttaşlarla bir araya geldi.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Akıncı, bölge halkının ülke gündemi ve bölgenin sorunlarına ilişkin görüş ve değerlendirmelerini dinleyerek düşüncelerini aktardı. Cumhurbaşkanı Akıncı Lefke esnafını da işyerlerinde ziyaret etti.

İki aydır koronavirüs vakasının görülmemesinin olumlu olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, bununla birlikte mevcut sağlık altyapı imkanlarının dikkate alınarak, açılımın buna göre kontrollü bir şekilde yönetilmesinin önemine işaret etti. Yurttaşlardan açılım süreci ile birlikte, maske kullanımı ve hijyene daha da önem verilmesi gerektiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, yurttaşların sorularını da yanıtladı.

Lefke’nin yasal düzenleme ile ilçe yapılmasına karşın, bunun gereklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle yaşamaya devam ettikleri sıkıntıları dile getiren yurttaşlar, özellikle mahkeme, Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı işlemleri için kendi beldelerinde düzenli hizmet alamamaktan şikayet ettiler.