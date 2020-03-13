banner411
banner69
Toros’ları görmeye az kaldı
Toros’ları görmeye az kaldı
39 0
Cimnastikte hedef Parkur Yarışması düzenlemek
Cimnastikte hedef Parkur Yarışması düzenlemek
22 0
 
Akaryakıt fiyatları düşmeyecek mi?
Akaryakıt fiyatları düşmeyecek mi?
139 0
Doğan tura kanatlanmayı başardı
Doğan tura kanatlanmayı başardı
58 0
72 0
Marketlere hücum
Marketlere hücum
180 0
Klasikler 2020 sezonunu açtı
Klasikler 2020 sezonunu açtı
27 0
banner374

Akıncı'dan Anastasiadis'e işbirliği çağrısı

banner27

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis bugün telefonda görüşerek, Kıbrıs’ı da tehdit etmeye başlayan koronavirüs konusunda son durumu ele aldı.

Akıncı'dan Anastasiadis'e işbirliği çağrısı

Tehdit ortaktır, mücadele de ortak olmalıdır

Salgın riskine karşı birlikte daha sıkı mücadele etme konusunda hemfikir olan liderler, yurt dışından güneydeki havaalanlarına gelen tüm Kıbrıslı Türklerin bilgilerinin, 14 gün evlerinde gözetim altında tutulabilmeleri için, Türk tarafına iletilmesi konusunda mutabık kaldı.

Liderler ayrıca şu an açık olan Metehan, Ledra Palace ve Beyarmudu sınır kapılarının açık kalmaya devam etmesini ancak sadece zorunlu hallerde kullanılması konusunda toplumlara çağrıda bulunmayı kararlaştırdı.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Bugün Sayın Anastasiadis ile bir telefon görüşmesi yaptım. Görüşmede Dünyayı tehdit ettiği gibi Kıbrıs’ı da tehdit etmeye başlayan koronavirüs konusunda son durumu ele aldık. Sayın Anastasiadis, güneydeki vaka sayısının bugün 14’e çıktığı bilgisini verdi. Bizde de bu sayı bugün itibarıyla 5’e ulaştı. Bu salgın riskine karşı birlikte daha sıkı mücadele etme konusunda hemfikir olduk. Bu bağlamda İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin işbirliğini artırmasını ve her an temasta olmaları konusunda komite üyelerini karşılıklı olarak talimatlandırmayı kararlaştırdık. Şu an açık olan 3 geçiş noktasının açık kalmaya devam etmesini, ancak bu dönemde sadece zorunlu hallerde kullanılması konusunda toplumlarımıza çağrıda bulunmayı kararlaştırdık. Yurt dışından güney havaalanlarına gelen tüm Kıbrıslı Türklerin bilgilerinin, 14 gün evlerinde gözetim altında tutulabilmeleri için tarafımıza hızlı bir şekilde iletilmesi konusunda da mutabık kaldık. Tehdit ortaktır, mücadele de ortak olmalıdır. Bu anlayışla çalışmaya devam edeceğiz."

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.