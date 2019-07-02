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Akıncı, CERN programına seçilen Soyel'i kabul etti

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Akıncı, CERN programına seçilen Soyel'i kabul etti
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İsviçre’deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nde (CERN) Uluslararası Fizik Eğitimcileri Programı’na seçilen fizik öğretmeni Gözde Soyel’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Akıncı ziyarette, programa seçilen Gözde Soyel’i kutlayarak, CERN’deki çalışmalarla edineceği deneyimi öğrencilere aktarmasının önemini vurguladı.

Programa 39 ülkede 45 fizik öğretmeninden biri olarak seçilen Gözde Soyel, CERN’de devam eden 7 deneyin yapıldığı merkezdeki çalışmalara katılacak. Program, parçacık fiziği konusunda bilgilerin güncellenmesi, mevcut eğitim kaynakları hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla dersler, yerinde ziyaretler ve uygulamalı çalışmalardan oluşuyor.

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