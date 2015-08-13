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Akıncı, Avustralya New South Wales Bölgesi Kıbrıs Türk Derneği Başkanı Fikri Kerem ve beraberindekileri kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Avustralya New South Wales Bölgesi Kıbrıs Türk Derneği Başkanı Fikri Kerem ve beraberindekileri kabul etti. Kabulde konuşan Fikri Kerem, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya dernek hakkında bilgi verdi...

Akıncı, Avustralya New South Wales Bölgesi Kıbrıs Türk Derneği Başkanı Fikri Kerem ve beraberindekileri kabul etti.
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Avustralya New South Wales Bölgesi Kıbrıs Türk Derneği Başkanı Fikri Kerem ve beraberindekileri kabul etti.

Kabulde konuşan Fikri Kerem, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya dernek hakkında bilgi verdi ve dernekle Cumhurbaşkanlığı arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve daha güçlü iletişim sağlamak istediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, yurtdışındaki Kıbrıslı Türklerin İngiltere, Avustralya ve Kanada’da yoğunlaştığına işaret ederek, dış ülkelerdeki Kıbrıslı Türk derneklerinin önemine vurgu yaptı.

Akıncı, mevcut ilişki ve işbirliğinin sürmesini istediğini belirterek, yurtdışındaki Türklere bölünmeme ve birlik olma çağrısında bulundu.

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