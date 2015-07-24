Akıncı, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini’yi kabul etti. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, görüşmenin...

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, Mogherini ile görüşmelerinin yararlı geçtiğini, Kıbrıs sorununun çözümü için yürütülen görüşmelerde gelinen noktayı değerlendirme ve Kıbrıs Türk halkının duygu ve düşüncelerini paylaşma fırsatı bulduğunu kaydetti.

"AB'NİN DESTEĞİNİN ARTARAK SÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Akıncı, Mogherini’nın kendisine “Avrupa Birliği’nin çözüm sürecine verdiği desteğin artarak devam edeceğini söylediğini” de kaydetti.

Mustafa Akıncı, İran ile yapılan nükleer müzakerelerde uzlaşıya varılmasında Mogherini’nin önemli rol oynayan kişilerden biri olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı ve Müzakere Heyeti üyesi Erhan Erçin ile Cumhurbaşkanlığı Dış İlişkiler Koordinatörü Deniz Birinci’nin de hazır bulunduğu görüşmede Mogherini’ye Avrupa Komisyonunu Güney Kıbrıs Temsilciliği Başkanı Georgios Markopouliotis eşlik etti.